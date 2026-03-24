கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள்!
மமிதா பைஜூ, தனுஷ் மற்றும் கே.எஸ்.ரவிக்குமார்
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் கர. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளை பற்றிய கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில், நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள் அறிமுக போஸ்டர்கள் இன்று வெளியாகியுள்ளன.
இதில் மமிதா பைஜு ‘செல்லி’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும், கே.எஸ்.ரவிக்குமார் ’கந்தசாமி’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடிப்பதாக புதிய போஸ்டர்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...