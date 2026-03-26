சமுத்திரகனியின் கார்மேனி செல்வம் டிரைலர்!
நடிகர் சமுத்திரகனி நடித்துள்ள “கார்மேனி செல்வம்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
நடிகர் சமுத்திரகனி நடித்துள்ள “கார்மேனி செல்வம்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சமுத்திரகனி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “கார்மேனி செல்வம்”. இப்படத்தை, இயக்குநர் ராம் சக்ரி இயக்கியுள்ளார்.
இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், நடிகர்கள் லக்ஷ்மி பிரியா, அபிநயா, கார்த்திக் குமார், படவா கோபி, மதுமிதா, அர்ஜுனன் ஆகியோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ”கார்மேனி செல்வம்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 26) அன்று படக்குழுவால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், நடுத்தர குடும்பச் சூழலின் அடிப்படையிலான கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.
