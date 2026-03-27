தனுஷ் படத்தை வெளியிடும் ரெட் ஜெயண்ட்!

கர படத்தின் போஸ்டர்.

படம்: எக்ஸ் / வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 10:42 am

நடிகர் தனுஷ் திரைப்படத்தினை தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமான ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடுமென அறிவித்துள்ளது.

போர் தொழில் திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக ’கர’ எனும் புதிய திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படம் 1990-களில் நடக்கும் வங்கிக் கொள்ளைப் பற்றிய கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் மமிதா பைஜூ, கே.எஸ். ரவிக்குமார், கருணாஸ், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் வரும் ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது. இன்று மாலை 5 மணிக்கு கர படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியாகுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் வெளியிடுகிறது. முன்னதாக, நடிகர் தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படத்தினையும் இந்த நிறுவனம் வெளியிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

