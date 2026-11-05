The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் மனு! நவ. 10 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு!ஆந்திரத்தில் கரை ஒதுங்கிய 9 தமிழக மீனவர்களின் உடல்கள்!நெருங்கும் தீபாவளி! புலம்பெயர் தொழிலாளர்களால் நிரம்பும் ரயில்களும் நிலையங்களும்காவிரி விவகாரம்: கர்நாடகத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அவசர முறையீடுராஜிநாமா எம்எல்ஏ-க்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்ட நடவடிக்கை கோரிய மனு தள்ளுபடி!ஜெயிலர் - 2 ஓடிடியில் நவ. 12-இல் வெளியாகிறது!முதல்வரின் அலுவல்பூர்வ இல்லமாக ‘பாமணி இல்லம்’! விஜய் ஆய்வு!கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி!

முதல்முறை.... ஹிப்-ஹாப் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் ராப் ரியாலிட்டி போட்டி!

ஹிப்-ஹாப் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் தீக்குரல் நிகழ்ச்சி.

hip-hop

ஹிப்-ஹாப் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் ராப் ரியாலிட்டி போட்டி - படம்: ஜீ5

Updated On :

தமிழ் ஹிப்-ஹாப் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் தனித்துவமான ராப் ரியாலிட்டி போட்டியான ‘தீக்குரல்’ நிகழ்ச்சி ஜீ5 தமிழ் தளத்தில் ஒளிபரப்பாகிறது.

அறிவு, யோகி மற்றும் ஹான் ரோல்டன் நடுவர்களாகப் பங்கேற்கும் இந்தப் புதிய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி, ஜீ மியூசிக் உடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கடுமையான போட்டிகள் மூலம் வளர்ந்து வரும் ஹிப்-ஹாப் கலைஞர்களின் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கருப்பொருள் சார்ந்த இசை நிகழ்ச்சிகள், படைப்பாற்றல் சவால்கள், தீவிரமான போட்டிகள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் பங்கேற்பு எனப் பல அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி, தனித்துவம், பாடல் வரிகளின் ஆற்றல் மற்றும் உண்மையான கதைசொல்லல் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

‘தீக்குரல்’ நிகழ்ச்சி இன்று (நவ. 5) முதல் தமிழ் ஜீ5 தளத்தில் பிரத்யேகமாக ஒளிபரப்பாகிறது.

போட்டியாளர்கள், அவர்களின் தனிப்பட்ட கதைகள் மற்றும் இசை அடையாளங்களை அறிமுகப்படுத்தும் பிரம்மாண்டமான சைஃபர் (Cypher) நிகழ்ச்சியுடன் இந்தப் போட்டி தொடங்குகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு வாரமும் வெவ்வேறு கருப்பொருள்களின் அடிப்படையில் அமைந்த நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறும். இதில் போட்டியாளர்கள் தங்களது படைப்பாற்றல், கதைசொல்லும் திறன் மற்றும் மேடை ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும் சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

‘Theekkural’, a unique rap reality competition that celebrates Tamil hip-hop talent, is set to be streamed on the ZEE5 Tamil platform.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - சிம்மம்

வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - சிம்மம்

ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசைய முறுக்கு - 2 வசூல் இவ்வளவா?

ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசைய முறுக்கு - 2 வசூல் இவ்வளவா?

போடா படிச்சிருக்கேன்... மீசைய முறுக்கு - 2 படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

போடா படிச்சிருக்கேன்... மீசைய முறுக்கு - 2 படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!