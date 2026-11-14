கௌதம் ராம் கார்த்திக்கின் செங்குலம் படத்தின் போஸ்டர்!
நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் செங்குலம் படத்தின் அறிவிப்பு குறித்து...
கௌதம் ராம் கார்த்திக், செங்குலம் படத்தின் போஸ்டர் - படங்கள்: எக்ஸ் / கௌதம் ராம் கார்த்திக்
நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் செங்குலம் படத்தின் தலைப்பு போஸ்டர் மற்றும் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
கண்ணன் ரவி குழுமத்தின் பிரம்மாண்ட தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தினை சின்னசாமி பொன்னையா இயக்குகிறார். இந்தப் படம் அடுத்தாண்டு வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கண்ணன் ரவி குழுமம் (Kannan Ravi Group) சார்பில் தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரிப்பில், தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘செங்குலம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
கண்ணன் ரவி குழுமம் தொடர்ந்து வித்தியாசமான கதைக்களங்களைக் கொண்ட திரைப்படங்களைப் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாரித்து வருவதுடன், புதிய திறமையாளர்களுக்கும் வாய்ப்பளித்து வருகிறது. அந்த வகையில், அறிமுக இயக்குநர் சின்னசாமி பொன்னையா திரைக்கதை மற்றும் வசனம் எழுதி இயக்கும் இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.
படத்தின் தலைப்பு போஸ்டரில், ரத்தம் தேய்ந்த வேல்கம்பு, அதைச் சுற்றியுள்ள சிவப்பு நிறத் துணிகள் மற்றும் கரிசல்மண், புழுதி, இரத்தம் எனப் படத்தின் ‘செங்குலம்’ என்ற தலைப்புக்கு ஏற்ற வகையில் அதிரடியான தோற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து வெளியாகியுள்ள கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவில், கரிசல் காட்டின் மண்ணில் ஒரு சிவப்பு நிற வளையல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது ரத்தம் தோய்ந்த வேல்கம்பு ஒன்று வேகமாகப் பாய்ந்து வந்து அந்த வளையலைத் தாக்கி உடைத்துச் சிதறடிக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து, அந்தச் சிதறல்களுக்கு மத்தியில் ‘செங்குலம்’ என்ற படத்தின் தலைப்பு வெடித்துத் தோன்றுகிறது.
இப்படத்திற்கு கிஃப்ட்சன் ராபர்ட் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். R. மோகன் மற்றும் வைர பாலன் கலை இயக்குநர்களாகப் பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழ் அரசன் படத்தொகுப்பு பணிகளை கவனிக்க, ஹெட் ஆப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆக ஶ்ரீநாத் விஸ்வநாதன் பணியாற்றுகிறார். மகேஷ் மேத்யூ சண்டைப் பயிற்சி இயக்குநராகவும், மோனிக் போஸ்டர் வடிவமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளனர்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டியில் தொடங்கி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், காஷ்மீரிலும் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் , இந்தி என பான் இந்திய மொழிகளில் இப்படம் 2027ல் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடைசியாக கௌதம் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இதற்கடுத்து மூன்று புதிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். அடுத்தாண்டு இந்தப் படங்கள் வெளியாகுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Every Land Has a Story. Every Story Has a Name ð¥— KANNAN RAVI GROUPS (@KRGOffl) November 13, 2026
Presenting the title look of #KRG05 - #Sengulam
IN CINEMAS 2027
Produced by #KannanRavi @KRGOffl
Co Produced by #DeepakRavi@Gautham_Karthik #chinnasamyponnaiah @thisisysr @GiftsonRobert #TamilArasan @MaheshMathewMMS #Monic pic.twitter.com/bLcDqr1DDQ
Summary
Poster for the film 'Sengulam', starring Gautham Ram Karthik!
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