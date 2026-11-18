மமிதா பைஜூவின் ஹலோ டியர் புதிய போஸ்டர்!
ஹலோ டியர் திரைப்படத்தின் போஸ்டர்....
நடிகை மமிதா பைஜூ நாயகியாக நடித்த ஹலோ டியர் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
பிரேமலு படத்தில் அமல் டேவிஸ் எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் நடிகர் சங்கீத் பிரதாப். இவர், நடிகை மமிதா பைஜூ உடன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம் “ஹலோ டியர்”.
அறிமுக இயக்குநர் தினோய் பவுலோஸ் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைக்கிறார்.
“ஹலோ டியர்” திரைப்படம் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
A new poster for the film Hello Dear, starring actress Mamitha Baiju as the female lead, has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.