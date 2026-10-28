கணேஷ் பாபு இயக்கத்தில் நடிக்கும் அசோக் செல்வன்!
அசோக் செல்வனின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...
அசோக் செல்வன்
நடிகர் அசோக் செல்வன் இயக்குநர் கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் நல்ல கதையம்சமுள்ள திரைப்படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கும் நடிகர் என அறியப்படுபவர் அசோக் செல்வன். துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து மெல்ல மெல்ல சினிமாவில் தனக்கான நாயக இடத்தைப் பிடித்தவருக்கு வணிகமும் இருக்கிறது. இதனால், அசோக் செல்வனின் திரைப்படங்களை ஓடிடி நிறுவனங்கள் வாங்க ஆர்வமும் காட்டுகின்றன.
இறுதியாக, அன்பில் அவன் என்கிற திரைப்படத்தைத் தயாரித்து நடித்திருந்தார். இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக வெற்றியைப் பெற்றதாகத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தைத் தொடர்ந்து டாடா. கராத்தே பாபு திரைப்படங்களின் இயக்குநரான கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Reports suggest that actor Ashok Selvan is set to star in a film directed by Ganesh K. Babu.
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