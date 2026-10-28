பிக் பாஸ் 10: முதல்முறையாக பெண் போட்டியாளருக்கு ரெட் கார்டு?
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை இல்லாத வகையில் முதல்முறையாக பெண் போட்டியாளருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்படவுள்ளது குறித்து...
டிடிஎஃப் வாசனை தாக்கும் அக்ஷிதா - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இதுவரை இல்லாத வகையில் முதல்முறையாக பெண் போட்டியாளர் ஒருவருக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்றைய போட்டியில் டிடிஎஃப் வாசனிடம் மிகக் கடுமையாக அக்ஷிதா நடந்துகொண்டார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், வீட்டில் உள்ள பாத்திரத்தை எடுத்து வாசனை அடிக்க அக்ஷிதா முயற்சிக்கிறார். தற்போது வெளியாகியுள்ள முன்னோட்ட விடியோவிலும் இக்காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வாரத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள அனைத்துப் போட்டியாளர்களுமே நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதனிடையே குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ், மைனிங் மாஃபியாஸ் என்ற போட்டியை புதிதாக அறிமுகம் செய்துள்ளார் பிக் பாஸ். இதுவரை எந்தவொரு சீசனிலும் இந்த போட்டி வைக்கப்படவில்லை. பிக் பாஸ் சீசன் 10-ல் முதல்முறையாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இரு அணிகள்...
இப்போட்டியில், மைனிங் மாஃபியாஸ் அணி பிக் பாஸ் வீட்டில் வேலை செய்யும் உழைப்பாளிகள். இந்த வாரம் முழுக்க இடையிடையே போட்டிகள் வைக்கப்படும். இப்போட்டிகளில் கெளபாய்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை ரெய்டு செய்யலாம். மைனிங் மாஃபியாஸ் வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை காப்பாற்றும் அதிகாரம் கிடைக்கும்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் உணவு பெரிய பிரச்னையாகவே இருந்து வரும் நிலையில், இந்த வாரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள போட்டியும் உணவை மையமாக வைத்தே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ் அணியில் ஷாதிகா, அன்சர், அவினாஷ், டிடிஎஃப் வாசன், முகேஷ், லட்சுமி பிரியா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதேபோன்று மைனிங் மாஃபியாஸ் அணியில் வினோத் பாபு, ஜேசன், அஸ்மிதா, தன்யா, அக்ஷிதா, கரீஷ்மா, பிருத்வி, முனியம்மா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
டிடிஎஃப் வாசனைத் தாக்கும் அக்ஷிதா
போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி உணவை சொந்தம் கொண்டாடலாம். அந்த வகையில் குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ் அணியினர் இன்று வெற்றி பெற்றதால் கிச்சனை ரெய்டு செய்யும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு ரெய்டு செய்யும்போது உணவுப் பொருள்களை அவர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கவர்ந்து சென்று கார்டன் ஏரியாவுக்குக் கொண்டுவந்தனர்.
டிடிஎஃப் வாசன் - அக்ஷிதா
அப்போது எதிர் அணியில் உள்ள அக்ஷிதா, வாசனைக் கட்டுப்படுத்த முயன்றார். இருவர் இடையிலான மோதல் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல், பெரிதானது. அக்ஷிதா தனது கையில் கிடைத்த பாத்திரத்தை எடுத்து வாசனை தாக்க முயன்றார்.
உனக்கு அறிவு இல்லையா? பாத்திரத்தில் அடிக்கிறாய் என டிடிஎஃப் வாசன் கேட்கிறார். இதற்கு பதில் அளித்த அக்ஷிதா, உன்னைப்போல் முட்டாள் என் நினைத்தாயா? பாத்திரத்தில் அடிப்பதற்கு என்று பதில் அளிக்கிறார்.
இது தொடர்பான முன்னோட்ட விடியோவில் ரசிகர்கள் பலரும் அக்ஷிதாவுக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டும் எனக் கூறி வருகின்றனர். அவ்வாறு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டால், பிக் பாஸ் வரலாற்றில் ரெட் கார்டு பெறும் முதல் பெண் போட்டியாளராக அக்ஷிதா இருப்பார் என்றும் ரசிகர்கள் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர்.
Summary
Bigg boss 10 tamil akshitha attack ttf vasan in liveleades to red card
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