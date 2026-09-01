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300 மில்லியன்! 2026-ன் ஹிட் பாடலான முட்ட கலக்கி!

முட்ட கலக்கி பாடல் 30 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது...

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 11:09 am IST

முட்ட கலக்கி பாடல் யூடியூபில் 30 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.

நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் அனிஷ்மா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிபெற்ற நிலையில் தெலுங்கிலும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

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முக்கியமாக, ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைப்பில் இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘முட்ட கலக்கி’ பாடல் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று பெரிய ஹிட் அடித்தது.

தற்போது, இப்பாடல் யூடியூபில் 30 கோடி (300 மில்லியன்) பார்வைகளைக் கடந்து அசத்தியுள்ளது. இதனைக் கென் எழுதி, பாடியிருந்ததார். இந்தாண்டில் வெளியான பல தமிழ் பாடல்களில் இப்பாடலே மிகப்பெரிய ஹிட்டை அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The 'Mutta Kalakki' song has crossed 300 million views on YouTube.

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