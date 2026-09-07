பர்மா கார்த்திகேயன் - ஓம் மம்மூட்டி கிளிம்ஸ்!
நடிகர் மம்மூட்டியின் ஓம் கிளிம்ஸ் வெளியானது...
நடிகர் மம்மூட்டி
நடிகர் மம்மூட்டி நடித்த ஓம் திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் மம்மூட்டி இன்று தன் 75-வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதற்காக, சினிமாதுறையினர் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர் நடிப்பில் உருவாகிவரும் திரைப்படங்களின் அப்டேட்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றான வெளியாகி வருகின்றன.
முக்கியமாக, நடிகர் தனுஷுக்கு வில்லனாக ஓம் திரைப்படத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்தில் பர்மா கார்த்திகேயன் என்கிற கடத்தல்காரராக மம்மூட்டி நடிப்பதாக கிளிம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளனர்.
ஓம் திரைப்படம் இந்தாண்டு தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A glimpse of the film Om, starring actor Mammootty, has been released.
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