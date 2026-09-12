ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் படத்தின் டீசர் வெளியீடு!
கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடித்த ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.
கௌதம் ராம் கார்த்திக்
கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடித்த ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர் தீனா ராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’. இது கௌதமின் 19 ஆவது திரைப்படம்.
இப்படத்தில் அஞ்சலி நேத்ரன் நாயகியாகவும் செல்வராகவன், பாக்கியம் சங்கர் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர்.
டாடா படத்தின் இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார். சாம் சி எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள கட்சிக் கொடிக் கம்பங்கள் தொடர்பான அரசியலை மையமாகக் கொண்டு ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் டீசரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி இன்று வெளியிட்டுள்ளார். படம் அக்டோபர் வெளியீடாக திரைக்கு வரும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Teaser of the film Bloody Politics released!
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