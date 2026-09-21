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உள்ளாடை மட்டுமே அணிந்து சண்டைக்காட்சி... விளாசிய ராதிகா ஆப்தே!

கவர்ச்சியாக நடிப்பது குறித்து ராதிகா ஆப்தே பேச்சு...

ராதிகா ஆப்தே

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நடிகை ராதிகா ஆப்தே சினிமாவில் கவர்ச்சி குறித்து பேசியுள்ளார்.

தமிழில் ஆல்இன்ஆல் அழகுராஜா, கபாலி ஆகிய படங்களில் நடித்து புகழ் பெற்றவர் நடிகை ராதிகா ஆப்தே. தமிழில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தாலும் பாலிவுட் பட உலகில் ராதிகா ஆப்தேவின் படங்களுக்கும் கருத்துகளுக்கும் தனி ரசிகர்களே உண்டு. 

பெண்ணியம் மற்றும் அரசியல் பார்வைகளைக் குறித்து அதிரடியாக பேசுபவர். மராத்தி, பெங்காலி, தெலுங்கு, மலையாளத்திலும் நடித்துள்ளார். அண்மையில், இவர் நடிப்பில் உருவான லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் - 3 தொடரும் வெளியானது. இதிலும், சர்ச்சையான கதையில் நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய நடிகை ராதிகா ஆப்தே, ”ஒரு நடிகர் நெருக்கமான மற்றும் கவர்ச்சியான காட்சிகளில் முன்பு நடித்திருக்கிறார் என்பதற்காக மட்டும் அதே மாதிரியான காட்சிகளில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வார் என நினைக்கக் கூடாது. படத்தின் வெற்றிக்காக நடிகர்களின் எல்லையையும் தனிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளையும் மீறி அழுத்தம் கொடுப்பது தவறு. சில திரைப்படங்களில் கதைக்கு தொடர்பில்லாத வகையில் நெருக்கமான காட்சிகளில் நடிக்குமாறு என்னை வற்புறுத்தியுள்ளனர்.

முக்கியமாக, ஒரு திரைபடத்தில் நடித்த போது, சண்டைக் காட்சிகளில் உள்ளாடை மட்டும் அணிந்து நடிக்க முடியுமா என்று கேட்டனர். இதனால் நாம் என்ன சாதிக்கப் போகிறோம்? என நினைத்துக்கொண்டு முடியாது என உறுதியுடன் மறுத்துவிட்டேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Actress Radhika Apte has spoken about glamour in cinema.

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