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மொழியே... பத்தா புதிய பாடல்!

பத்தா திரைப்படத்தின் மொழியே பாடல் வெளியீடு...

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விஜய் சேதுபதி நடித்த பத்தா திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் பட இயக்குநர் பாலாஜி தரணீதரன் மற்றும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய படம் “பத்தா”. இந்தப் படத்தில் நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் அட்லி தயாரித்துள்ள பத்தா படத்துக்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். 1980-களில் நடக்கும் கதைகளத்துடன் உருவான இந்தப் படத்தின் போஸ்டர் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

தொடர்ந்து, மகளே மற்றும் ஊரோட ஒத்த டான் ஆகிய பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன. இந்த நிலையில், மூன்றாவது பாடலாக மொழியே பாடல் வெளியாகியுள்ளது. கார்த்திக் நேத்தா எழுதிய இப்பாடலை சித் ஸ்ரீராம் பாடியுள்ளார்.

mozhiye baththa song out

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