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விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை மாநகர்! - புகைப்படங்கள்

விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை மாநகரின் புகைப்படங்கள்...

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ராஜகோபுரத்தின் கலசங்களுக்கு புனித நீராட்டு. - படங்கள்: எஸ். அருண்.

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தமிழகத்தின் ஆன்மிக அடையாளங்களுள் ஒன்றாகவும், திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோரால் பாடல் பெற்ற தலமாகவும் விளங்கும் உலகப் புகழ்பெற்றது மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில்.

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இரண்​டா​யிரம் ஆண்​டு​களுக்கு மேற்​பட்ட பழமை​யான வரலாறு மட்டுமின்றி, தமிழ்​மொழி, சங்​கம், கலை மற்​றும் பண்​பாட்​டின் தொன்​மை​யான மையமாகத் திகழும் மதுரை மீனாட்​சி​யம்​மன் கோயிலில், 2009 ஆம் ஆண்டு குடமுழுக்கிற்குப் பின்னர் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குடமுழுக்கு நடைபெறுவதையொட்டி, புனரமைப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வந்தன.

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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கைக் காண குவிந்திருந்த பக்தர்கள்.

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