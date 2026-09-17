விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை மாநகர்! - புகைப்படங்கள்
விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை மாநகரின் புகைப்படங்கள்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ராஜகோபுரத்தின் கலசங்களுக்கு புனித நீராட்டு. - படங்கள்: எஸ். அருண்.
தமிழகத்தின் ஆன்மிக அடையாளங்களுள் ஒன்றாகவும், திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோரால் பாடல் பெற்ற தலமாகவும் விளங்கும் உலகப் புகழ்பெற்றது மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில்.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமையான வரலாறு மட்டுமின்றி, தமிழ்மொழி, சங்கம், கலை மற்றும் பண்பாட்டின் தொன்மையான மையமாகத் திகழும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில், 2009 ஆம் ஆண்டு குடமுழுக்கிற்குப் பின்னர் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குடமுழுக்கு நடைபெறுவதையொட்டி, புனரமைப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வந்தன.
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கைக் காண குவிந்திருந்த பக்தர்கள்.
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