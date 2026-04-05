பிரசார மேடையில் நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த அஸ்ஸாம் முதல்வர்!

பிரசார மேடையில் சுவாரசியம்: பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த முதல்வர்!

பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த முதல்வர் - @BJP4Assam

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 12:58 pm

குவாஹாட்டி : அஸ்ஸாமில் பிரசார மேடையில் பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தார் அம்மாநில முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா.

இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திலுள்ள அஸ்ஸாமில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஏப். 9-இல் அம்மாநிலத்தில் ஒரேகட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. அங்கு தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் முனைப்பில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று (ஏப். 5) கோல்பரா பகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளருக்காக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா, பிரசார மேடையில் பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தார். இதனைப் பார்த்து உற்சாகமடைந்த பாஜக தொண்டர்களும் நடனமாடியதால் பிரசார பொதுக்கூட்டம் களைகட்டியது.

Summary

Assam polls: CM Himanta Biswa Sarma takes part in campaigning for party candidate Pavitra Rabha in Goalpara, dances to BJP's election song.

கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு! உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு!

பொது சிவில் சட்டம் பழங்குடியினரைப் பாதிக்காது: அஸ்ஸாம் முதல்வர்!

அமெரிக்காவுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார் பிரதமர் மோடி! - பிரியங்கா காந்தி கடும் தாக்கு!

அவதூறு வழக்கு! காங்கிரஸிடம் ரூ. 500 கோடி இழப்பீடு கோரும் அசாம் முதல்வர்!

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு