பிரசார மேடையில் நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த அஸ்ஸாம் முதல்வர்!

குவாஹாட்டி : அஸ்ஸாமில் பிரசார மேடையில் பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தார் அம்மாநில முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா.
இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திலுள்ள அஸ்ஸாமில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஏப். 9-இல் அம்மாநிலத்தில் ஒரேகட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. அங்கு தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் முனைப்பில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று (ஏப். 5) கோல்பரா பகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளருக்காக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா, பிரசார மேடையில் பாஜக தேர்தல் பாடலுக்கு நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தார். இதனைப் பார்த்து உற்சாகமடைந்த பாஜக தொண்டர்களும் நடனமாடியதால் பிரசார பொதுக்கூட்டம் களைகட்டியது.
Assam polls: CM Himanta Biswa Sarma takes part in campaigning for party candidate Pavitra Rabha in Goalpara, dances to BJP's election song.
