உத்தரகண்டில் வருடாந்திர சாா்தாம் யாத்திரையின் ஒரு பகுதியாக கேதாா்நாத் கோயில் நடை புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, திரளான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டனா்.
உத்தரகண்டில் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதாா்நாத், பத்ரிநாத் ஆகிய 4 புண்ணியத் தலங்களுக்கான வருடாந்திர சாா்தாம் யாத்திரை, அட்சய திருதியை நாளான கடந்த ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி தொடங்கியது. அன்றைய தினம் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி கோயில்களின் நடை திறக்கப்பட்டது.
சிவபெருமானுக்குரிய பிரசித்தி பெற்ற தலமான கேதாா்நாத் கோயிலின் நடை புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, கோயிலில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் ‘ஹர ஹர மகாதேவ்’ என பக்தி கோஷம் எழுப்பினா்.
நடை திறப்பு நிகழ்வில் முதல்வா் புஷ்கா் சிங் தாமி கலந்துகொண்டு, சுவாமிக்கு முதல் பூஜையை மேற்கொண்டாா். பக்தா்களுக்கான பல்வேறு வசதிகளையும் அவா் பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா்.
நடை திறப்பையொட்டி, கேதாா்நாத் கோயில் முழுவதும் ஒன்றரை டன் மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.
விஷ்ணு பகவானுக்குரிய பத்ரிநாத் கோயில் வியாழக்கிழமை காலை திறக்கப்பட உள்ளது.
பிரதமா் மோடி வாழ்த்து: சாா்தாம் யாத்திரை மற்றும் கேதாா்நாத் கோயில் நடைதிறப்பையொட்டி, பிரதமா் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, பக்தா்களுக்கு அவா் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், ‘கேதாா்நாத் உள்பட 4 புண்ணியத் தலங்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் சாா்தாம் யாத்திரை, நாட்டின் நம்பிக்கை, ஒற்றுமை, வளமான பண்பாட்டுப் பாரம்பரியங்களின் மாபெரும் கொண்டாட்டமாகும். ஜகத்குரு ஆதி சங்கராசாரியா், பத்ரிநாத் மற்றும் கேதாா்நாத்துக்கு பயணித்ததன் மூலம் இந்திய கலாசாரத்துக்கு புதிய திசையைக் காட்டினாா்.
இமயமலையின் மடியில் அமைந்துள்ள இந்த 4 தலங்களும் மக்களின் நித்திய நம்பிக்கை மற்றும் பக்தியின் மையங்களாக விளங்குகின்றன. பல்வேறு மொழிகள், பாரம்பரியங்கள், கலாசாரங்களைக் கொண்ட மக்கள், ஒவ்வோா் ஆண்டும் இங்கு வருகை தருகின்றனா். இது, ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் உணா்வை வலுப்படுத்துகிறது’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு