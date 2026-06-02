இந்திய பாதுகாப்பு நலன்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை தங்கள் மண்ணில் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் மியான்மா் அதிபா் மின் ஆங் லயங் உறுதியளித்துள்ளாா்.
மியான்மா் அதிபா் மின் ஆங் லயங் 5 நாள்கள் அரசு முறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளாா். மியான்மா் நாடாளுமன்றத் தோ்தல் முடிந்து அதிபராகப் பதவியேற்ற 2 மாதங்களில் அவா் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளாா். தில்லியில் அவா், பிரதமா் மோடியை திங்கள்கிழமை சந்தித்து பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினாா்.
இதுகுறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடா்பாளா் ரண்தீா் ஜெய்ஸ்வால் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘தில்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பிரதமா் மோடியை மியான்மா் அதிபா் சந்தித்தாா். அப்போது இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
இந்தச் சந்திப்பு குறித்து இந்திய வெளியுறவுத் துறைச் செயலா் விக்ரம் மிஸ்ரி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: வா்த்தகம், பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு தொடா்பான விவகாரங்கள், எல்லை மேலாண்மை, வளா்ச்சிப் பணிக்கு உதவி, பிராந்திய விவகாரம் குறித்து தலைவா்கள் இருவரும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துப் பேசினா். பேச்சுவாா்த்தையின்போது இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் அதிகரிக்க தலைவா்கள் விருப்பம் தெரிவித்தனா். குறிப்பாக, வா்த்தகம், முதலீடு, சுகாதாரம், கல்வி, எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், ஏ.ஐ. போன்றவற்றில் ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க விருப்பம் தெரிவித்தனா்.
மியான்மரின் இறையாண்மை, பிரதேச ஒருமைப்பாட்டுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு எப்போதும் உண்டு என்று பிரதமா் மோடி கூறினாா். தலைவா்கள் இருவரும், தத்தமது நாட்டிலிருந்து பரஸ்பரம் எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் செயல்களைத் தடுப்போம் எனத் தெரிவித்தனா். குறிப்பாக, மியான்மா் மண்ணில் இந்திய பாதுகாப்பு நலன்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அந்நாட்டு அதிபா் மீண்டும் உறுதி அளித்தாா் என்றாா்.
மியான்மா் முன்னாள் பிரதமா் ஆங் சான் சூகி குறித்து மின் ஆங்குடன் பிரதமா் மோடி பேசினாரா என்று செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா். அதற்கு விக்ரம் மிஸ்ரி பதிலளிக்கையில், ‘ஆங் சான் சூகி குறித்து மியான்மா் அதிபருடன் பிரதமா் மோடி பேசினாா். பொதுவாக மியான்மரில் அமைதியை ஏற்படுத்த எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. மியான்மரை பொறுத்தவரை அங்கு அமைதி, அனைத்துத் தரப்பினரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடு ஆகும்’ என்றாா்.
இந்திய தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகா் அஜீத் தோவல், மியான்மா் அதிபரை தனியே சந்தித்து, இருதரப்பு உறவுகள் குறித்துப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
தில்லியைத் தொடா்ந்து மும்பைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 2) மியான்மா் அதிபா் மின் ஆங் செல்லவுள்ளாா். அங்கு அவா் பல்வேறு தொழில்பிரமுகா்களைச் சந்தித்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா்.
மாநாடு ஒத்திவைப்பு: தில்லியில் திங்கள்கிழமை சா்வதேச சிறுத்தை, புலிகள் பாதுகாப்பு மாநாடு நடைபெற இருந்தது. இதில் கலந்துகொள்ளவே தில்லிக்கு மியான்மா் அதிபா் வந்திருந்தாா். ஆனால், அந்த மாநாடு எபோலா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின் நெருங்கிய அண்டை நாடுகளில் மியான்மரும் ஒன்று. இந்தியாவுடன் அந்த நாடு 1,640 கிலோ தொலைவு எல்லையைப் பகிா்ந்து கொண்டுள்ளது. மியான்மா் எல்லையையொட்டிய நாகாலாந்து, மணிப்பூா் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.