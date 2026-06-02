Dinamani
துரோகத்தை வீழ்த்துவோம்! அதிமுகவைக் கட்டிக் காப்போம்! - எடப்பாடி பழனிசாமிஅமித் ஷாவை சந்தித்த அண்ணாமலை! விஜய்யை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி நேரம் ஒதுக்கவில்லை: நிர்மல் குமார்பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகல்? தேர்தல் பிரசார நிலையிலிருந்து முதல்வர் விஜய் வெளியே வர வேண்டும்! தமிழிசை திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட நிர்பந்தம்; தவெக அமைச்சரவையில் மற்ற கட்சிகள்! வைகோ
/
இந்தியா

35 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு..! கேரளத்தில் பெண் சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவர் நியமனம்!

கேரளத்தில் சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவராக ஷானிமோல் உஸ்மான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image

கேரள சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவராக ஷானிமோல் உஸ்மான் நியமனம்... - ENS

Updated On :2 ஜூன் 2026, 5:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவராக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஷானிமோல் உஸ்மான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரளத்தில், புதியதாகப் பதவியேற்றுள்ள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கூட்டணியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, கேரள சட்டப்பேரவைத் தலைவராக திருவாஞ்சூர் ராதாகிருஷ்ணன் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

இதையடுத்து, கேரள சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு காங்கிரஸ் கூட்டணி சார்பில் ஆரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஷானிமோல் உஸ்மான் மற்றும் இடதுசாரிக் கூட்டணி சார்பில் பட்டாம்பி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் முகமது முஹ்சின் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.

இதையடுத்து, இன்று (ஜூன் 2) நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவருக்கான தேர்தலில் முஹ்சின் 34 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், ஷானிமோல் உஸ்மான் 99 வாக்குகள் பெற்று வெற்றியடைந்துள்ளார்.

இதன்மூலம், சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கேரள சட்டப்பேரவையின் துணைத் தலைவாராக பெண் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Summary

In Kerala, Shanimol Usman has been appointed as the Deputy Speaker of the Legislative Assembly.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பேரவைத் தலைவராக ஜே.சி.டி. பிரபாகர், துணைத் தலைவராக ரவிசங்கர் தேர்வு!

பேரவைத் தலைவராக ஜே.சி.டி. பிரபாகர், துணைத் தலைவராக ரவிசங்கர் தேர்வு!

தமிழ்நாடு பேரவைத் தலைவராகிறார் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்!

தமிழ்நாடு பேரவைத் தலைவராகிறார் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்!

இடைக்கால பேரவைத் தலைவராக மு.வீ.கருப்பையா பதவியேற்பு!

இடைக்கால பேரவைத் தலைவராக மு.வீ.கருப்பையா பதவியேற்பு!

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் முதல்வர் யார்? வி.டி. சதீசனின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம்!

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் முதல்வர் யார்? வி.டி. சதீசனின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம்!

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK

இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK

முடிவை அறிவிக்கிறார் அண்ணாமலை | Annamalai | BJP | Modi | Annamalai new party

முடிவை அறிவிக்கிறார் அண்ணாமலை | Annamalai | BJP | Modi | Annamalai new party

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |