பாஜகவுக்கு ரூ. 6,074 கோடி நன்கொடை! மற்ற கட்சிகளின் கூட்டுத் தொகையைவிட 10 மடங்கு அதிகம்!
2024 - 25 ஆம் ஆண்டில் அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடை பற்றி...
கடந்த நிதியாண்டில் பாஜக ரூ. 6,074 கோடி நன்கொடை பெற்றிருப்பதாக தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
நிதியாண்டு 2024 - 25இல் அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடை குறித்த விவரங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பின் அறிக்கையின்படி, 2024 - 25 நிதியாண்டில் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தேசிய மக்கள் கட்சி (NPP) உள்ளிட்ட மற்ற 4 கட்சிகளின் மொத்த நன்கொடைகளைவிட, பாஜகவின் நன்கொடை சுமார் 10 மடங்கு அதிகமாகும். மேலும், 2023 - 24 நிதியாண்டில் பாஜகவின் ரூ. 2,243 கோடியைவிடவும் சுமார் 171 சதவிகிதம் அதிகம்.
2024 -25 நிதியாண்டில் தேசிய கட்சிகள், 11,343 நன்கொடைகள் மூலம் ரூ. 6,648.563 கோடியை நன்கொடையாகப் பெற்றுள்ளன.
இவற்றில் பாஜகவுக்கு 5,522 நன்கொடைகள் மூலம் மொத்தம் ரூ. 6,074.015 கோடியும், காங்கிரஸுக்கு 2,501 நன்கொடைகள் மூலம் ரூ. 517.394 கோடியும் பெற்றுள்ளன. 2023 -24 நிதியாண்டைவிட, 2024 25 நிதியாண்டில் 161 சதவிகிதம் அதிகரித்து, ரூ. 4,104.285 கோடி உயர்ந்துள்ளதாகவும் அறிக்கை கூறுகிறது.
தேசிய கட்சிகளுக்கு தில்லியிலிருந்து மொத்தம் ரூ. 2,639.481 கோடியும், மகாராஷ்டிரத்திலிருந்து ரூ. 2,438.86 கோடியும், குஜராத்திலிருந்து ரூ. 309.177 கோடியும் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
