பாஜகவுக்கு ரூ. 6,074 கோடி நன்கொடை! மற்ற கட்சிகளின் கூட்டுத் தொகையைவிட 10 மடங்கு அதிகம்!

2024 - 25 ஆம் ஆண்டில் அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடை பற்றி...

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:44 pm

கடந்த நிதியாண்டில் பாஜக ரூ. 6,074 கோடி நன்கொடை பெற்றிருப்பதாக தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நிதியாண்டு 2024 - 25இல் அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடை குறித்த விவரங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பின் அறிக்கையின்படி, 2024 - 25 நிதியாண்டில் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தேசிய மக்கள் கட்சி (NPP) உள்ளிட்ட மற்ற 4 கட்சிகளின் மொத்த நன்கொடைகளைவிட, பாஜகவின் நன்கொடை சுமார் 10 மடங்கு அதிகமாகும். மேலும், 2023 - 24 நிதியாண்டில் பாஜகவின் ரூ. 2,243 கோடியைவிடவும் சுமார் 171 சதவிகிதம் அதிகம்.

2024 -25 நிதியாண்டில் தேசிய கட்சிகள், 11,343 நன்கொடைகள் மூலம் ரூ. 6,648.563 கோடியை நன்கொடையாகப் பெற்றுள்ளன.

இவற்றில் பாஜகவுக்கு 5,522 நன்கொடைகள் மூலம் மொத்தம் ரூ. 6,074.015 கோடியும், காங்கிரஸுக்கு 2,501 நன்கொடைகள் மூலம் ரூ. 517.394 கோடியும் பெற்றுள்ளன. 2023 -24 நிதியாண்டைவிட, 2024 25 நிதியாண்டில் 161 சதவிகிதம் அதிகரித்து, ரூ. 4,104.285 கோடி உயர்ந்துள்ளதாகவும் அறிக்கை கூறுகிறது.

தேசிய கட்சிகளுக்கு தில்லியிலிருந்து மொத்தம் ரூ. 2,639.481 கோடியும், மகாராஷ்டிரத்திலிருந்து ரூ. 2,438.86 கோடியும், குஜராத்திலிருந்து ரூ. 309.177 கோடியும் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடையது

சொல்லப் போனால்... கட்சிகளின் வாக்கு சதவிகிதம் என்கிற கற்பிதம்!

தேர்தல்கால கோரிக்கைகள்!

6 மாநிலங்களுக்கு ரூ.1,912 கோடி கூடுதல் பேரிடா் நிதி: குஜராத்துக்கு மட்டும் ரூ. 778.67 கோடி ஒதுக்கீடு

தோ்தல் அறக்கட்டளைகள் திட்டத்தில் கட்சிகளுக்கு ரூ.3,826 கோடி நன்கொடை! பாஜகவுக்கு 82%, காங்கிரஸுக்கு 7%!

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

25 மார்ச் 2026