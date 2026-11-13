The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மீனவர்கள் பாதுகாப்பு குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் ரூ.5,000 உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புமதுரை நகைக்கடை திருட்டு! ஸ்கூட்டியில் வந்த திருடன்.. சிசிடிவி காட்சிகளால் பரபரப்பு!பாகிஸ்தான் உளவாளியின் ஒரு படத்துக்கு ஒரு ரகசிய ஆவணம் பகிர்ந்த விமானப் படை அதிகாரி!ரயில்வே படுக்கை விரிப்பு காகித உறைகளில் மீண்டும் காணாமல்போன தமிழ்!அயலக உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை விடுவிப்பில் தாமதம் இல்லை! அரசு விளக்கம்விவாதத்திற்கு மோடி வரட்டும்; உண்மையான தேச விரோதி யார் என்று காட்டுகிறேன்! ராகுல்பெங்களூர் இளஞ்சிவப்பு மெட்ரோ வழித்தடத்தை தொடக்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி!அதிவேகமாகப் பரவி வரும் புதிய வகை கரோனா! இப்படி ஒரு அறிகுறியா?ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் காலமானார்!நவ.16ல் உருவாகிறது அக்வான் புயல்!தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் இருந்து 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றம்!சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை: அமித் ஷாவிடம் அறிக்கை அளித்தார் தமிழக ஆளுநர் ஆர்லேகர்!

ரசகுல்லா என நினைத்து நாட்டு வெடிகுண்டைக் கடித்த நபர் பலி! ம.பி.யில் பரபரப்பு!

மத்திய பிரதேசத்தில் ரசகுல்லா எனக் கூறி கொடுக்கப்பட்ட நாட்டு வெடிகுண்டைக் கடித்த நபர் பலியானது பற்றி...

Man dies after rasgulla with bomb inside it explodes in his mouth

கோப்புப்படம்.

Updated On :

மத்திய பிரதேசத்தில் ரசகுல்லா எனக் கூறி கொடுக்கப்பட்ட நாட்டு வெடிகுண்டைக் கடித்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

மத்திய பிரதேச மாநிலம், டிண்டோரி மாவட்டத்தில் உள்ள படாரியா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திர பராட்டியா. இவர் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தனது வீட்டில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது ராம்பகத் பராட்டியா அங்கு வந்துள்ளார்.

இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அவரிடம் ரசகுல்லா எனக் கூறி நாட்டு வெடிகுண்டை ராம்பகத் கொடுத்துள்ளார். ராஜேந்திரா அந்தப் பொருளை வாயில் வைத்துக் கடித்ததும், அது பயங்கரமாக வெடித்தது.

வெடிச்சப்தம் கேட்டதும், அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் அவரை ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றோம்" என்று ராஜேந்திராவின் மனைவி சுசீலா பாய் தெரிவித்தார்.

சம்பவம் குறித்துத் தகவல் அறிந்ததும் காவல்துறையினர் நிகழ்விடத்துக்கு விரைந்தனர். கோட்வாலி காவல் அதிகாரி துர்கா பிரசாத் நாக்பூரே கூறுகையில், ராம்பகத் மற்றும் மற்றொரு நபரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.

இருள் சூழ்ந்திருந்ததால், தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்டது ரசகுல்லாவா அல்லது வெடிகுண்டா என்பதை ராஜேந்திராவால் சரியாக அடையாளம் காண முடியவில்லை என்று நாக்பூரே கூறினார். அதைக் கடித்த அடுத்த நொடியே வெடிகுண்டு வெடித்தது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

விசாரணையின்போது, ஒரு சிறுவன் தன்னிடம் இந்த வெடிகுண்டைக் கொடுத்ததாக ராம்பகத் கூறியதாகத் தெரிகிறது. அந்தச் சிறுவனையும் காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவரின் அக்கம் பக்கத்தினருக்கும் இடையே ஏதேனும் தனிப்பட்ட பகை இருந்ததா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Summary

Police reached the spot after receiving information about the incident. Kotwali police station in-charge Durga Prasad Nagpure said they have detained accused Ram Bhagat along with another person.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வெளிநாட்டு வேலை எனக் கூறி ரூ. 2.71 லட்சம் மோசடி: இளைஞா் கைது

வெளிநாட்டு வேலை எனக் கூறி ரூ. 2.71 லட்சம் மோசடி: இளைஞா் கைது

வெளிநாட்டு வேலை எனக் கூறி இளைஞரிடம் ரூ.1.92 லட்சம் மோசடி

வெளிநாட்டு வேலை எனக் கூறி இளைஞரிடம் ரூ.1.92 லட்சம் மோசடி

கோபி அருகே சுகாதார ஆய்வாளா் எனக் கூறி மளிகைக் கடையில் திருடியவா் கைது

கோபி அருகே சுகாதார ஆய்வாளா் எனக் கூறி மளிகைக் கடையில் திருடியவா் கைது

அபிஜீத் தீப்கே எங்கே? காவல்துறையால் கடத்தப்பட்டதாக சிஜேபி குற்றச்சாட்டு!

அபிஜீத் தீப்கே எங்கே? காவல்துறையால் கடத்தப்பட்டதாக சிஜேபி குற்றச்சாட்டு!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!