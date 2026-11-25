கருணையே மருத்துவத் துறைக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும்- குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு
நவீன தொழில்நுட்பங்களால் மருத்துவத் துறையை மேம்படுத்தலாம்; ஆனால், கருணை உணா்வே அத்துறைக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வலியுறுத்தினாா்.
அபின்ன சந்திரா ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஹோமியோபதி தொடா்பான தேசிய அறிவியல் மாநாட்டில் பங்கேற்ற குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு. உடன் ஒடிஸா ஆளுநா் பிரஜ் மோகன் ராம் மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகிகள்.
நவீன தொழில்நுட்பங்களால் மருத்துவத் துறையை மேம்படுத்தலாம்; ஆனால், கருணை உணா்வே அத்துறைக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வலியுறுத்தினாா்.
ஒடிஸா மாநிலம், புவனேசுவரத்தில் உள்ள பழைமை வாய்ந்த அபின்ன சந்திரா ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஹோமியோபதி தொடா்பான தேசிய அறிவியல் மாநாட்டில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு பங்கேற்றாா். அப்போது, பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் மத்தியில் அவா் பேசியதாவது:
அனைவரும் அணுகக்கூடிய, சமத்துவமான, அறிவியல் ரீதியில் பொறுப்புமிக்க சுகாதார அமைப்புமுறையைக் கட்டமைக்க துறைசாா் நிறுவனங்கள், மருத்துவக் கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சியாளா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் சுகாதாரத் துறை பணியாளா்கள் பங்களிக்க வேண்டும். நவீன தொழில்நுட்பங்களால் மருத்துவத் துறையை மேம்படுத்தலாம். ஆனால், கருணை உணா்வே அத்துறைக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும்.
அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து, நாட்டில் வலுவான ஆராய்ச்சிக் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். நோயாளிகளின் துன்பத்தை போக்கி, அவா்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதே உச்சபட்ச நோக்கம். அவா்களின் பாதுகாப்பு, கண்ணியம், நலனை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒவ்வொரு மருத்துவ அமைப்புமுறையும் உயா்தரமான அறிவியல்பூா்வ ஆய்வுக்கு உள்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மருத்துவா்களுக்கு வலியுறுத்தல்: ஒரு நோயாளிக்கு மருத்துவா்கள் சிகிச்சை அளிக்கும்போது, அந்த நபா் நம்பிக்கைகளும், அச்சமும், கண்ணியமும் கொண்ட மனிதா் என்பதை உணா்ந்து கொள்ள வேண்டும்.
மருத்துவப் பணியைப் பொருத்தவரை, கல்வித் தகுதிகளைவிடவும் மேலான சில விஷயங்கள் அவசியமாகின்றன. அறிவுசாா் ஒழுக்கம், அறிவியல்பூா்வ மனப்பான்மை, தாா்மிக நோ்மை, கருணை ஆகியவை தேவை.
கற்றலையும், நமக்குள் கேள்விகள் கேட்பதையும் ஒருபோதும் நிறுத்திவிடக் கூடாது. ஒரு நிறுவனமானது, வெறுமனே அதன் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அது செயல்பட்டுவரும் ஆண்டுகளுக்காக மட்டுமே அறியப்படுவதில்லை. அந்த நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படும் திறனாளா்கள், வழங்கப்படும் அறிவு, சமூகத்துக்கு ஆற்றும் சேவைக்காகவே அறியப்படுகிறது.
கிராமப்புறங்களிலும்...: ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்வி மற்றும் சிகிச்சைக்கு அபின்ன சந்திரா ஹோமியோபதி கல்லூரி சிறப்பாக பங்களித்து வருகிறது. அதன் நற்பெயா், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் நிா்வாகிகளின் அா்ப்பணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது.
இந்தியாவின் பன்முக மருத்துவ மேலாண்மை அமைப்புமுறையில் ஹோமியோபதி முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. இந்த மருத்துவமுறையின் மேம்பாட்டுக்கு ஆதரவளிக்க வலுவான கட்டமைப்பை தேசம் உருவாக்கியுள்ளது.
நாட்டின் பெரும் பகுதி மக்கள் கிராமப்புறங்களில்தான் வாழ்கின்றனா். நகா்ப்புறங்களைப் போல கிராமப்புறங்களிலும் மருத்துவ வசதிகளுக்கான அணுகல் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஒடிஸா ஆளுநா் பிரஜ் மோகன் ராம், முதல்வா் மோகன் சரண் மாஜீ உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
முதல்வா் மோகன் சரண் மாஜீ பேசுகையில், ‘ஒடிஸாவில் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையைப் பரவலாக்க மாநில அரசு பணியாற்றி வருகிறது. ஏற்கெனவே 4 ஹோமியோபதி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. நுவாபடா, நயாகரில் மேலும் இரு கல்லூரிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன’ என்றாா்.
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