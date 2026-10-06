பைக் தகராறு: துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவா்கள் பிடிபட்டனா்
துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில், 16 மற்றும் 17 வயதுடைய இரு சிறாா்கள் பிடிபட்டுள்ளதாக
புது தில்லி: துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில், 16 மற்றும் 17 வயதுடைய இரு சிறாா்கள் பிடிபட்டுள்ளதாக காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: ஜெய்த்பூா் விரிவாக்கம் பகுதி-2-இல் உள்ள மளிகைக் கடை அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 8.41 மணியளவில் இந்தத் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடைபெற்றது. இதுகுறித்து காலிந்தி குஞ்ச் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கிடைத்ததைத் தொடா்ந்து, காவல் ஆய்வாளா், விசாரணை அதிகாரி மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்றனா்.
விசாரணையில், உத்தர பிரதேச மாநிலம் அம்ரோஹாவைச் சோ்ந்த பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன், கத்தா காலனியில் சலூன் நடத்தி வருவது தெரியவந்தது. கடை அருகே அவருக்கு துப்பாக்கிக் குண்டு காயம் ஏற்பட்டது. பின்னா் கத்தா காலனியில் வசிக்கும் அவரது தாய்மாமன் மகன் முகமது கமில் (30), அவரை சஃப்தா்ஜங் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றாா்.
விசாரணையில், கடந்த மாா்ச் 5-ஆம் தேதி பைக் தொடா்பாக இரு தரப்பினரிடையே தகராறு ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. அந்தத் தகராறின்போது கத்தரிக்கோலால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடா்பாக அப்போது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த முன்விரோதத்தின் காரணமாகவே தற்போது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என 16 மற்றும் 17 வயதுடைய இரு சிறாா்கள் மீது காவல் துறையினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
சம்பவ இடத்துக்கு குற்றப்பிரிவு குழுவினா் வரவழைக்கப்பட்டு, புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. ரோஹிணியில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வக நிபுணரும் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்தாா். தொடா்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில் இரு சிறாா்களும் பிடிபட்டனா். அவா்களில் ஒருவா் உத்தர பிரதேசத்தின் மீரட்டைச் சோ்ந்தவா்; மற்றொருவா் கத்தா காலனியில் வசித்து வருகிறாா். துப்பாக்கிச்சூட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் நாட்டுத் தயாரிப்பு கைத்துப்பாக்கி அவா்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது.
சம்பவத்தின் முழுமையான பின்னணியையும் தொடா்ச்சியையும் கண்டறிய தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. காயமடைந்த சிறுவனின் வாக்குமூலத்தைப் பதிவு செய்யவும், மேலும் நேரில் பாா்த்த சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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