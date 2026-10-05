ஏஐ மூலம் மென்பொருள் பராமரிப்பு பணியை 30% குறைக்க முடியும்!
செய்யறிவால் (ஏஐ) மென்பொருள் நிறுவனங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் 30 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது குறித்து...
கோப்புப் படம்
செய்யறிவால் (ஏஐ) மென்பொருள் நிறுவனங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் 30 சதவீதம் வரை குறைவதாகவும், புதிய பணியாளர்களைச் சேர்ப்பது 40 சதவீதம் வரை வேகமாக நடக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஜிஎஃப்டி டெக்னாலஜிஸ் என்ற நிறுவனம் செய்த பகுப்பாய்வின்படி, இந்தத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்கள் பலவும் மென்பொருள் ஆவணங்களை நிர்வகிக்கும் செயல்முறையை மாற்றி வருகின்றன. மாறிவரும் அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்பத் தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
பாரம்பரிய மென்பொருள் உருவாக்கத்தில், நிரலாக்கம் (கோடிங்) முடிந்த பிறகே ஆவணங்கள் பெரும்பாலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மென்பொருளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்போது, இது தகவல்களை முழுமையற்றதாகவோ அல்லது காலாவதியானதாகவோ மாற்றிவிட வாய்ப்புள்ளது.
இதனால், புதிய டெவலப்பர்கள் கணினி அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதும், பராமரிப்புக் குழுக்கள் மென்பொருளின் வெவ்வேறு பகுதிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைக் கண்டறிவதும் கடினமாகிறது.
பல ஆண்டுகளாக, மென்பொருள் உருவாக்க வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஆவணப்படுத்தலே மிகவும் பலவீனமான இணைப்பாக இருந்து வந்தது. இன்று, அது வேகமாக மாறி வருகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் ஆவணப்படுத்தல், ஒரு காலத்தில் சுமையாக இருந்ததை, உருவாக்க வேகம், தரம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை ஆதரிக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான, அறிவார்ந்த செயல்முறையாக மாற்றி வருகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவால் (ஏஐ) நிரல் கட்டமைப்புகள், சார்புகள் மற்றும் லாஜிக் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்; அத்த கவலைப் பயன்படுத்தி, ஒரு நிரல் என்ன செய்கிறது என்பதை மட்டுமல்லாமல், அதன் பல்வேறு கூறுகள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் விளக்க முடியும் என நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
AI can cut software maintenance effort by 30%, speed developer onboarding
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