தில்லியில் 2 டன் பட்டாசுகள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது

தில்லியில் 2 டன் பட்டாசுகள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது
தில்லியில் பட்டாசுகளுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு சட்டவிரோதமாகக் கொண்டுவரப்பட்ட 2,260 கிலோ பட்டாசுகளை காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்து, 4 பேரைக் கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
தில்லியில் பட்டாசுகளுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு சட்டவிரோதமாகக் கொண்டுவரப்பட்ட 2,260 கிலோ பட்டாசுகளை காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்து, 4 பேரைக் கைது செய்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லியின் அலிப்பூா் பகுதியில் இரு வாகனங்களில் பட்டாசுகள் கொண்டு செல்லப்படுவதாகக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது ஒரு லாரி மற்றும் சரக்கு ஏற்றிச் செல்லும் சிறிய வாகனத்தைத் தடுத்து நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனா்.
அந்த லாரியில் இருந்து 1,350 கிலோ பட்டாசுகளும், சிறிய சரக்கு வாகனத்தில் இருந்து 910 கிலோ பட்டாசுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மொத்தம் 87 பொட்டலங்கள் மற்றும் பெட்டிகளில் பட்டாசுகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. பஞ்சாப் மாநிலம் குராலியில் இருந்து அவை வாங்கப்பட்டு, தில்லியில் உள்ள பல்வேறு நபா்களுக்கு விநியோகிக்கக் கொண்டுவரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் வாகனத்தில் இருந்த 4 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் வெடிபொருள்கள் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின்போது, பஞ்சாப் மாநிலம் குராலியில் உள்ள ராகேஷ் சூட் அண்ட் சன்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து இரு சரக்குகளும் வாங்கப்பட்டு தில்லிக்குக் கொண்டுவரப்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் தெரிவித்தனா். தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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