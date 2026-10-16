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தேசியக் கொடியுடன் சிஜேபி இன்று போராட்டம்! தில்லியில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு

தில்லியில் சிஜேபி-யினர் இன்று போராட்டம் நடத்துவது குறித்து...

Security forces have been deployed in and around the area to maintain law and order

கன்னாட் பிளேஸ் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு - ANI

Updated On :

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி வெள்ளிக்கிழமை (அக்.16) நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள போராட்டத்தை முன்னிட்டு, தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தில்லியில் போராட்டம் நடத்தக்கூடிய இடங்களின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஜந்தர் மந்தரில் அத்துமீறி நுழைந்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சிஜேபி நிர்வாகிகள் அஷுதோஷ் ரங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் 5 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் புதன்கிழமையில் (அக். 14) திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

தேசியக் கொடியுடன் போராடிய சிஜேபியினர் கைது செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து கன்னாட் பிளேஸில் தேசியக் கொடியுடன் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 16) போராட்டம் நடத்தப்படும் என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே அறிவித்தார்.

மேலும், கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள சென்ட்ரல் பாா்க்கில் நடைபெறும் ‘லேஹ்ரா தோ திரங்கா’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் போராட்டத்தில் தேசியக் கொடியுடன் பங்கேற்குமாறு அபிஜீத் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இந்தப் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, கன்னாட் பிளேஸ் மற்றும் ஜந்தா் மந்தா் ஆகிய இடங்களிலும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், கன்னாட் பிளேஸ் என்பது போராட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் அல்ல என்று மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

Summary

CJP Founder Abhijeet Dipke has called for a ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Connaught Place’s Central Park today

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