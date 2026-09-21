கேஜரிவால் உள்ளிட்டோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: நவ. 16ல் விசாரணை!
கேஜரிவால் உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிரான குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு பற்றி..
அரவிந்த் கேஜரிவால் - ஏஎன்ஐ
நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவுக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் அவதூறு பரப்பும் பதிவுகளை வெளியிட்டதாக ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர்கள் அரவிந்த் கேஜரிவால் உள்ளிட்டோர் மீது தொடரப்பட்ட குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை நவம்பர் 16-ஆம் தேதி விசாரிக்கத் தில்லி நீதிமன்றம் பட்டியலிட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள் நவீன் சாவ்லா மற்றும் அருண் பரத்வாஜ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இந்த வழக்கில் தங்கள் பதில்களைத் தாக்கல் செய்ய கேஜரிவால் மற்றும் பிறருக்கு அவகாசம் அளித்தது.
நீதிமன்றம் அவமதிப்பு வழக்கிற்கான முழுமையான ஆவணங்கள், விவரங்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை என கேஜரிவாலின் மூத்த வழக்குரைஞர் தெரிவித்தார்.
முழுமையற்றதாகக் கூறப்பட்ட அந்த ஆவணங்களை வழங்குமாறு நீதிமன்றப் பதிவகத்திற்கு உத்தரவிட்ட அமர்வு ஏதேனும் பதில் இருந்தால் நான்கு வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கூறியது.
நீதிபதி சர்மாவுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு சமூக ஊடகப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, கேஜரிவால், ஆம் ஆத்மி தலைவர் கோபால் ராய், பத்திரிகையாளர் சௌரவ் தாஸ் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குரைஞர் அசோக் சைதன்யா தாக்கல் செய்த தனி நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவையும் நீதிமன்றம் நவம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு விசாரணைக்காகப் பட்டியலிட்டது.
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