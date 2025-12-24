கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்: தேசியத் தலைநகரில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்
கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, தெற்கு டெல்லியின் சில பகுதிகளில், குறிப்பாக சாகேத் பகுதியில் போக்குவரத்து திசைதிருப்பல்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை புதன்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி கிறிஸ்துஸ் தினமான டிசம்பா் 25 ஆம் தேதி சாகேத்தில் உள்ள செலக்ட் சிட்டி மால், டி. எல். எஃப் அவென்யூ மால் மற்றும் எம். ஜி. எஃப் மெட்ரோபாலிடன் கோா்ட் மால் ஆகியவற்றைச் சுற்றி போக்குவரத்து திசைதிருப்பல்கள் செயல்படுத்தப்படும். பிற்பகல் 2 மணி முதல் சிறப்பு போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் நடைமுறைக்கு வரும். இந்த கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பிரஸ் என்க்ளேவ் சாலை மற்றும் சாகேத் மற்றும் புஷ்ப் விஹாரின் பல உள் சாலைகள் பாதிக்கப்படும்.
நெரிசலை சமாளிக்க, லால் பகதூா் சாஸ்திரி மாா்க்கில் ஷேக் சராய் சிவப்பு விளக்கு, மெஹ்ராலி-பதா்பூா் (எம்பி) சாலையில் ஆசிய சந்தை சிவப்பு விளக்கு மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தோ மாா்க்கில் பிடிஎஸ் மால்வியா நகா் சிவப்பு விளக்கு உள்ளிட்ட முக்கிய சந்திப்புகளில் திசைதிருப்பல்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
போக்குவரத்து விதிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக, ஷேக் சராய் முதல் ஹவுஸ் ராணி வரையிலான அனைத்து நடுத்தர வெட்டுகளும் தடைசெய்யப்பட்ட நேரங்களில் மூடப்படும். பிரஸ் என்க்ளேவ் சாலையின் இரு வழித்தடங்களிலும் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் டி. டி. சி/கிளஸ்டா் பேருந்துகள் அனுமதிக்கப்படாது. கூடுதலாக, ஆசிய சந்தை சிவப்பு விளக்கு வழியாக எம். பி. சாலையில் இருந்து புஷ்ப் விஹாா் நோக்கி டி. டி. சி மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகள் செல்ல அனுமதிக்கப்படாது.
பயணிகள் சிரமப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக மாற்று வழித்தடங்களையும் போக்குவரத்து காவல்துறை பரிந்துரைத்தது. சிராக் தில்லியில் இருந்து குதுப் மினாா் நோக்கி பயணிக்கும் பயணிகள் கான்பூா் டி-பாயிண்ட், எம். பி. சாலை மற்றும் லாடோ சராய் டி-பாயிண்ட் வழியாக செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். ஐஐடி மேம்பாலத்திலிருந்து சங்கம் விஹாா் அல்லது சைனிக் பண்ணை நோக்கிச் செல்வோா் காசநோய் மருத்துவமனை சிவப்பு விளக்கு, லாடோ சராய் சிவப்பு விளக்கு, எம்பி சாலை, சிராக் டெல்லி மற்றும் கான்பூா் சிவப்பு விளக்கு வழியாக இந்த வழியைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.