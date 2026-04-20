தலைநகரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவு!

இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தகவல்படி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவாகி இருந்தது. இது பருவத்தின் சராசரி வெப்பநிலையை விட 3.3 டிகிரி அதிகம் ஆகும்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.7 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவத்தின் சராசரி வெப்பநிலையைவிட 0.1 டிகிரி குறைவாகும். திங்கள்கிழமை வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக இருக்கும் என்றும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைகள் முறையே 41 மற்றும் 21 டிகிரி செல்சியஸைத் தொடும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.30 மணியளவில், காற்றில் ஈரப்பதம் 35 சதவீதமாகப் பதிவானது. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, மாலை 4 மணியளவில் காற்றின் தரம் ‘மோசம்’ என்ற பிரிவில் பதிவானது. காற்றின் தரக் குறியீடு 258 ஆக இருந்தது.
தொடர்புடையது
சென்னையில் இன்றும் நாளையும் வெய்யில் 100 டிகிரியைத் தாண்டும்! மற்ற மாவட்டங்களில்?
தலைநகரில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு: அடுத்த வாரம் 40 டிகிரி உயர வாய்ப்பு
தலைநகரில் 32.7 டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு! மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!!
தலைநகரில் வரும் நாள்களில் வெப்பநிலை குறையும்! ஐஎம்டி கணிப்பு
