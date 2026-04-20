புதுதில்லி

தலைநகரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவு!

இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தகவல்படி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவாகி இருந்தது.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 9:01 pm

இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தகவல்படி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவாகி இருந்தது. இது பருவத்தின் சராசரி வெப்பநிலையை விட 3.3 டிகிரி அதிகம் ஆகும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.7 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவத்தின் சராசரி வெப்பநிலையைவிட 0.1 டிகிரி குறைவாகும். திங்கள்கிழமை வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக இருக்கும் என்றும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைகள் முறையே 41 மற்றும் 21 டிகிரி செல்சியஸைத் தொடும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.30 மணியளவில், காற்றில் ஈரப்பதம் 35 சதவீதமாகப் பதிவானது. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, மாலை 4 மணியளவில் காற்றின் தரம் ‘மோசம்’ என்ற பிரிவில் பதிவானது. காற்றின் தரக் குறியீடு 258 ஆக இருந்தது.

சென்னையில் இன்றும் நாளையும் வெய்யில் 100 டிகிரியைத் தாண்டும்! மற்ற மாவட்டங்களில்?

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
