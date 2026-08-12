குடிசைப்பகுதி மறுவாழ்வுக் கொள்கையில் கட் ஆஃப் தேதியை மாற்றுவதற்கான மசோதாவுக்கு தில்லி சட்டப்பேரவை ஒப்புதல்

தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிடம் மேம்பாட்டு வாரியம் (திருத்த) மசோதா 2026 க்கு தில்லி சட்டப்பேரவை செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது, ஜேஜே கிளஸ்டா்களுக்கான கட்-ஆஃப் தேதியை ஜனவரி 2006இல் இருந்து ஜனவரி 2025 வரை மாற்றியது.
நகா்ப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் திங்களன்று இந்த மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினாா், தற்போது நடைபெற்று வரும் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் விவாதத்திற்குப் பிறகு செவ்வாய்க்கிழமை இது நிறைவேற்றப்பட்டது.
அப்போது அவா் மேலும் பேசியதாவது: ‘இந்த மசோதாவின் கீழ், மக்கள் தங்கள் வேலைகளைத் தொடரக்கூடிய வகையில், அதே இடத்தில் இருக்கும் இன்-சிட்டு ஜுக்கி-ஜோப்ரிகளை (ஜே. ஜே.) அரசாங்கம் எடுக்கும். இந்த திருத்தத்தின் கீழ் கட்-ஆஃப் தேதியை ஜனவரி 2025 ஆக மாற்றுகிறோம்.
இது வளா்ச்சியின் ஒருங்கிணைந்த மாதிரியாக இருக்கும். ஜேஜே கிளஸ்டா்களில் தகுதியுள்ள குடியிருப்பாளா்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் இடமாற்றத்திற்கான சமகால கட்டமைப்பை வழங்கும் நோக்கில் தில்லி அரசு ’தில்லி குடிசைப்பகுதி மற்றும் ஜுக்கி ஜோப்ரி மறுவாழ்வு மற்றும் இடமாற்றக் கொள்கை, 2026’ ஐ உருவாக்கியுள்ளது.
நகா்ப்புற தங்குமிடம் மேம்பாட்டு வாரியம் சட்டம், 2010 இன் பிரிவு 2 இல் ’ஜனவரி 1,2006’ என்ற சொற்களையும் புள்ளிவிவரங்களையும் ’ஜனவரி 2025’ என்ற சொற்களுடன் மாற்றுவதற்கு முன்மொழியப்பட்ட திருத்தம் முயல்கிறது. 10 ஆண்டுகளாக, முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசாங்கம் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அளித்தது.
அவா்களின் அறிக்கைகளில் கூட, ’ஜஹான் ஜுக்கி வஹன் மகான்’ வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது, ஆனால் எதுவும் செய்யப்படவில்லை. 2014 ஆம் ஆண்டில், ஜேஜே மற்றும் குடிசைப்பகுதி மேம்பாட்டிற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை சுமாா் 206 கோடியாக இருந்தது; 2025-26 ஆம் ஆண்டில் எங்கள் அரசாங்கத்தின் கீழ், இது 364 கோடியாக இருந்தது.
இந்த மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது, ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ அனில் ஜா, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இடிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்ட ஜேஜே கிளஸ்டா்களின் நிலை குறித்த எந்தவொரு கணக்கெடுப்பு அல்லது அறிக்கையையும் சமா்ப்பிக்கும்.
ஜேஜே கிளஸ்டா்களை இடமாற்றம் செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. ரயில்வே தண்டவாளங்கள், டி. டி. ஏ நிலங்களில் உள்ள சேரிகளுக்கு அரசு என்ன செய்யும்? கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அகற்றப்பட்டு இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அனைத்து ஜக்கிகள் குறித்தும், அங்கு வசிக்கும் மக்கள் எதிா்கொள்ளும் பிரச்னைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யுமாறு நான் அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அதே நேரத்தில் சூட்டின் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு அருகிலுள்ள குடிசைப்பகுதிகளும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. எனது சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு அருகில் இருந்து எந்த ஜுக்கியும் அகற்றப்படவில்லை என்றாா் ஆஷிஷ் சூட்.
பாஜக எம்எல்ஏ சஞ்சய் கோயல் கூறுகையில், முந்தைய ஆண்டுகளில், ஜேஜே கிளஸ்டா்கள் மற்றும் சேரிகளில் அடிப்படை வசதிகளின் பிரச்சினைகள் தொடா்ந்தன, அதனால்தான், இந்த மசோதா மூலம், அரசாங்கம் முன்னேற்றங்களைக் கொண்டுவர முயற்சிக்கிறது.
இந்தச் சட்ட திருத்தத்தின் அடிப்படையில், குடிசைப்பகுதிக் குழுக்களின் எண்ணிக்கை உயரும், இது அரசாங்கத்தின் நிதிச் சுமையை அதிகரிக்கும். அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்புக்குப் பிறகு, புதிய விதிகள் அமல்படுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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