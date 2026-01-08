கிரேட்டா் நொய்டாவில் மாசுபட்ட நீரைக் குடித்ததால் உடல்நலக்குறைவு என குடியிருப்பாளா்கள் புகாா்
கிரேட்டா் நொய்டாவின் டெல்டா 1 பிரிவில் அசுத்தமான குடிநீரை உட்கொண்டதாகக் கூறப்படும் குடியிருப்பாளா்கள் பலா் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளனா், இது சுகாதார கவலைகள் மற்றும் கழிவுநீா் விநியோகக் குழாயில் கலப்பதாக புகாா்களை எழுப்பியுள்ளதாக அதிகாரிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் அங்குள்ள சில பகுதிகளில் குழாய் நீரைக் குடித்த பிறகு வாந்தி, காய்ச்சல், வயிற்றுவலி மற்றும் தளா்ச்சி போன்ற அறிகுறிகளை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
இருப்பினும், கிரேட்டா் நொய்டா தொழில்துறை மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் அதிகாரிகள், குடிநீரில் கழிவுநீா் கலப்பதை மறுத்தனா், இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் தண்ணீா் சுத்தமாக இருப்பதாகக் கூறினா்.
சி பிளாக்கில் கழிவுநீா் நிரம்பி வழிவதும், குழாய்களில் கசிவும் பிரச்சினைக்கு வழிவகுத்ததாக குடியிருப்பாளரும், உள்ளூா்வாசிகள் நலச் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான ரிஷிபால் பாட்டி வியாழக்கிழமை கூறினாா்.
மாசுபட்ட தண்ணீரை உட்கொண்ட பிறகு சுமாா் ஆறு முதல் ஏழு குடும்பங்கள் வாந்தி, காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகளால் நோய்வாய்ப்பட்டன, என்று அவா் கூறினாா், மேலும் இதே போன்ற புகாா்கள் முன்னா் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் எழுந்தன என்றும் அவா் கூறினாா்.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் அசுத்தமான தண்ணீரை உட்கொண்டதால் பலா் இறந்ததாகவும், குஜராத்தின் காந்திநகரில் மாசுபட்ட நீா் விநியோகத்தால் பலா் நோய்வாய்ப்பட்டதாகவும் சமீபத்தில் பதிவான செய்திகளைத் தொடா்ந்து, நீா் பாதுகாப்பு குறித்த கவலை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
அதைத் தொடா்ந்து மாநிலங்கள் முழுவதும் அதிகாரிகள் குடிநீா் ஆதாரங்களைக் கண்காணித்து சோதனை செய்தனா்.
டெல்டா 1 இல் வசிப்பவா்கள், அடைபட்ட கழிவுநீா் குழாய்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீா் உடைந்த குழாய்களில் கலந்து வீட்டுக் குழாய்களை அடைவதாகக் குற்றஞ்சாட்டினா். குழாய் நீரை உட்கொண்ட பிறகு ஒரு குடியிருப்பாளா் கடுமையான வயிற்று வலி என புகாா் அளித்தாா், மற்றவா்கள் அந்த பகுதியில் தண்ணீா் கசிவு ஒரு தொடா்ச்சியான பிரச்சினையாக இருப்பதாகக் கூறினா்.
அருகில் அமைந்துள்ள பீட்டா 1 செக்டரில் வசிக்கும் ஹரேந்திர பாட்டி, கிரேட்டா் நொய்டாவின் பல பகுதிகளில் கழிவுநீா் நிரம்பி வழிவது ஒரு பொதுவான பிரச்சினை என்று கூறினாா்.
நான் இந்தப் பிரச்சினையை பலமுறை எழுப்பியுள்ளேன், ஆனால் எந்த நிரந்தர தீா்வும் செயல்படுத்தப்படவில்லை, என்று அவா் கூறினாா்.
புதன்கிழமை புகாா்களை கிரேட்டா் நொய்டா ஆணையம் உடனடியாகக் கவனத்தில் கொண்டதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு நீா்வளத் துறை குழு சென்று நீா் மாதிரிகளை பரிசோதித்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மாதிரிகள் சுத்தமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஒரு வீட்டில் விநியோக இணைப்புப் பிரச்சினையும், மற்றொரு வீட்டில் கசிவும் இருந்தது, அவை உடனடியாக சரிசெய்யப்பட்டன, என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
கிரேட்டா் நொய்டா ஆணையத்தின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி என்.ஜி. ரவிக்குமாா், வேறு இடங்களில் நடந்த சமீபத்திய சம்பவங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, நகரம் முழுவதும் நீா் பரிசோதனைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கிரேட்டா் நொய்டா ஆணையம் தண்ணீா் வழங்கும் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் சோதனை நடத்த நீா்வளத் துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூடுதல் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி சுனில் குமாா் சிங் தெரிவித்தாா். நீா் விநியோகம் மீண்டும் தொடங்கிய பின்னா் புதன்கிழமை மாலை மீண்டும் புதிய மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன, அவை சோதனைக்கு அனுப்பப்படும் என்று அவா் கூறினாா்.
கட்டிடக் கட்டுமான நிறுவனங்கள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உரிமையாளா்கள் சங்கங்கள் நீா் தேக்கங்களை தொடா்ந்து சுத்தம் செய்யவும், மாதிரிகள் பரிசோதிக்கவும், அறிக்கைகளை ஆணையத்திடம் சமா்ப்பிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுனில் குமாா் சிங் மேலும் கூறினாா்.
மாசுபட்ட நீா் விநியோகம் தொடா்பான எந்தவொரு நிகழ்வையும் உடனடியாகப் புகாரளிக்குமாறு குடியிருப்பாளா்களுக்கு ஒரு கடிதமும் வழங்கப்படுகிறது, என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
புதன்கிழமை கிரேட்டா் நொய்டாவின் டெல்டா 1 இல் சுகாதாரத் துறை ஒரு இலவச மருத்துவ முகாமை ஏற்பாடு செய்தது, அங்கு 23 போ் பரிசோதிக்கப்பட்டனா், மேலும் வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது என்று கௌதம் புத்த நகரின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி நரேந்திர குமாா் தெரிவித்தாா்.