ஜனநாயக நிறுவனங்கள் வெளிப்படையானவையாக இருக்கும்போது வலிமையானதாக நீடிக்க முடியும்: ஓம் பிா்லா பேச்சு
ஜனநாயக நிறுவனங்கள் வெளிப்படையானவையாகவும், உள்ளடக்கியவையாகவும் மற்றும் மக்களுக்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டியவையாகவும் இருக்கும்போது அவை வலிமையானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் நீடிக்க முடியும் என்று மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா கூறினாா்.
தில்லியில் 28-ஆவது காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவா்கள் மற்றும் தலைமை அதிகாரிகளின் மாநாட்டை (சிஎஸ்பிஓசி) பிரதமா் நரேந்திர மோடி வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா். ஜனநாயக நிறுவனங்களை மக்களை மையப்படுத்தியதாக மாற்றுவதற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட உறுதிப்பாட்டுடன் அந்த மாநாடு வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.
இந்க மூன்று நாள் மாநாட்டின் நிறைவுநாளான வெள்ளிக்கிழமை மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா நிறைவு உரை நிகழ்த்தினாா். நிறைவு அமா்வின் போது, மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, 29-ஆவது சிஎஸ்பிஓசியின் தலைமைப் பொறுப்பை இங்கிலாந்து ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் அவைத் தலைவா் சா் லிண்ட்சே ஹோய்லிடம் ஒப்படைத்தாா்.மேலும், லண்டனில் நடைபெறும் அடுத்த சிஎஸ்பிஓசி மாநாட்டின் வெற்றிக்காக அவருக்கு வாழ்த்தும் தெரிவித்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் ஓம் பிா்லா பேசியதாவது: ஜனநாயக நிறுவனங்கள் வெளிப்படையானவை, உள்ளடக்கியவை, பதிலளிக்கக்கூடியவை மற்றும் மக்களுக்கு பொறுப்புக்கூறக்கூடியவையாக இருக்கும்போது அவை வலிமையானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் இருக்கும்.முடிவெடுப்பதில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதன் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மை பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வளா்க்கிறது.
அதே நேரத்தில் உள்ளடக்கிய உத்தரவாதங்கள் என்பது ஒவ்வொரு குரலும், குறிப்பாக விளிம்புகளில் இருப்பவா்களின் குரல் ஜனநாயக செயல்பாட்டில் கேட்கப்பட்டு மதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
இந்தக் கொள்கைகள் ஒன்றாக, ஜனநாயக நிறுவனங்களின் சட்டபூா்வ தன்மையை நிலைநிறுத்துகின்றன. மேலும், குடிமகனுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான நீடித்த பிணைப்பை வலுப்படுத்துகின்றன.
56 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிஎஸ்பிஓசி நிறுவப்படுவதற்குப் பின்னால் ஒரு தொலைநோக்குப் பாா்வை இருந்தது. அதாவது, காமன்வெல்த்தின் ஜனநாயக சட்டமியற்றும் அவைகளுக்கு இடையில் தொடா்ச்சியான உரையாடலை உறுதி செய்வதற்கும், நாடாளுமன்ற செயல்திறன் மற்றும் பதில் அளிக்கும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வதற்கும் இம்மாநாடு உருவாக்கப்பட்டது.
28-ஆவது சிஎஸ்பிஓசி மாநாடு இந்த மரபை புதுப்பிக்கப்பட்ட வீரியத்துடனும் பொருளுடனும் முன்னெடுத்து நடத்தியுள்ளது.சிஎஸ்பிஓசி வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த மாநாட்டில் மிகப்பெரும் எண்ணிக்கையில் காமன்வெல்த் நாடுகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த பரந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய பிரதிநிதித்துவமானது, காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற ஒத்துழைப்பின் வரலாற்றில் புது தில்லி மாநாடு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லாக நினைவுகூரப்படுவதை உறுதி செய்யும்.
இம்மாநாட்டில், நாடாளுமன்றங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பொறுப்பான பயன்பாடு, சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம், தோ்தல்களுக்கு அப்பால் குடிமக்கள் ஈடுபாடு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற ஊழியா்களின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு பற்றிய விவாதங்கள் குறித்த அமா்வுகள் சிந்திக்கத் தூண்டும் வகையில் இருந்தன.
ஜனநாயக மரபுகள் விரைவான தொழில்நுட்ப மாற்றத்துடன் குறுக்கிடும் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில், இந்த கலந்துரையாடல் விவாதங்கள் தலைமை அதிகாரிகள் தங்களது வளா்ந்து வரும் பாத்திரங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து அதிக தெளிவைப் பெற உதவியுள்ளன. தொழில்நுட்பம், உள்ளடக்கம் மற்றும் உலகளாவிய கூட்டாண்மைகள் புதிய உலக ஒழுங்கை வடிவமைக்கும்.
மாநாட்டின் போது நடைபெற்ற இருதரப்பு சந்திப்புகள் மற்றும் முறைசாரா தொடா்புகள் உறுப்பு நாடுகளிடையே நட்பு மற்றும் புரிதலின் பிணைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. இம்மாநாட்டை அா்த்தமுள்ளதாகவும் மறக்க முடியாததாகவும் மாற்றிய அனைத்து பிரதிநிதிகளின் தீவிர பங்கேற்பு, உற்சாகம் மற்றும் ஆக்கபூா்வமான மனப்பான்மைக்கு எனது பாராட்டுகள் என்றாா் ஓம் பிா்லா.