விபத்துக்குள்ளான சாகேத் கட்டடத்துக்கு முறையான அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லை: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு

விபத்துக்குள்ளான சாகேத் கட்டடத்துக்கு முறையான அங்கீகாரத்தை தில்லி மாநகராட்சி வழங்கவில்லை என்று தில்லி ஆம் ஆத்மி தலைவா் செளரப் பரத்வாஜ் திங்கள்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இது குறித்து எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் அவா் பதிவிட்டிருப்பதாவது: தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி.) அதிகாரிகள் கட்டடத்தை அங்கீகரிக்கப்படாதவை என்று கூறப்படுகிறது. 2015 ஆம் ஆண்டில், இந்த 700 சதுர அடி கட்டடத்தை அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானத்திற்காக எம். சி. டி பதிவு செய்தது.
ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. 2021 ஆம் ஆண்டில், உயா்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில், கட்டுமானம் அங்கீகரிக்கப்படாதது என்றும் இடிக்கப்படும் என்றும் எம். சி. டி. முடிவு செய்தது. ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இந்த விஷயத்தில் எம்.சி.டி.யிடமிருந்து உடனடி பதில் எதுவும் வரவில்லை.
2021 மற்றும் 2026-க்கு இடையில், மூன்று மாடி கட்டடம் இடிக்கப்படவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், அதில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டது.
மாா்ச் 2026-இல், புகாா்களின் அடிப்படையில், கூடுதல் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது தளங்கள் கட்டப்பட்டு வருவதால் அது ஆபத்தானது என்று காவல்துறையினா் எம்.சி.டி.க்கு புகாரை அனுப்பினா்.
இடிந்து விழுந்த கட்டடத்தின் மேல் சட்டவிரோத கட்டுமானம் குறித்து தில்லி காவல்துறை இந்த ஆண்டு மாா்ச் மாதம் இரண்டு எழுத்துபூா்வ புகாா்களை அனுப்பியது. தில்லி துணை ஆணையா் ராகேஷ் குமாா் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதற்கு தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் பதிலளிக்க வேண்டும். இளநிலை பொறியாளா், உதவி பொறியாளா் போன்ற சிறிய அதிகாரிகள் ஏன் பலிகடாவாக இருக்க வேண்டும்? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா் செளரப் பரத்வாஜ்.