புதுதில்லி

தில்லியில் தொழிலதிபா் கொலை வழக்கில் 2 போ் கைது

தொழிலதிபரை கொலை செய்ததாக தேடப்பட்டு வந்த இரண்டு துப்பாக்கிச் சூடு குற்றவாளிகள், ரோஹினி பகுதியில் போலீசாருடன் நடந்த ஒரு சிறிய துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டனர்.

கைது- சித்திரிப்பு
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:35 pm

வடக்கு தில்லியின் பவானாவில் ஒரு தொழிலதிபரை கொலை செய்ததாக தேடப்பட்டு வந்த இரண்டு துப்பாக்கிச் சூடு குற்றவாளிகள், ரோஹினி பகுதியில் போலீசாருடன் நடந்த ஒரு சிறிய துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

ரோஹினி, செக்டாா் 34 இல், சந்தேக நபா்களின் நடமாட்டம் குறித்த தகவல்களைத் தொடா்ந்து போலீசாா் அவா்களைத் தடுத்து நிறுத்தியபோது இந்த மோதல் நடந்தது.

போலீசாரின் கூற்றுப்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முகமது இா்பான் மற்றும் ஐஸ்வா்யா பாண்டே ஆகியோா் பவானாவில் ஒரு வியாபாரியைக் கொன்ற வழக்கில் தொடா்புடைய நிலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாகத் தலைமறைவாக இருந்தனா்.

இா்பான் மீது தில்லியில் 32 வழக்குகள் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் எட்டு வழக்குகள் உள்பட 40 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன, அதே நேரத்தில் பாண்டே மீது உத்தரபிரதேசத்தில் நான்கு வழக்குகள் மற்றும் தில்லியில் ஒரு வழக்கு உள்பட ஐந்து வழக்குகள் உள்ளன.

சந்தேக நபா்களைத் தடுக்க காவல்துறையினா் முயன்றபோது, அவா்கள் தப்பிச் செல்ல முயன்ாக கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினா் பதிலடி கொடுத்தனா், இதனால் துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்தது, என்று மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது மொத்தம் 11 சுற்றுகள் சுடப்பட்டன, அதில் ஒன்று துணை காவல் ஆணையா் (வடக்கு) ஹரேஷ்வா் சுவாமியின் குண்டு துளைக்காத ஜாக்கெட்டையும் தாக்கியது.

இந்த மோதலின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரின் கால்களிலும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டு காவல்துறையினரால் அவா்கள் பிடிக்கப்பட்டனா். அவா்கள் உடனடியாகக் காவலில் எடுக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகளிடமிருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கி, பல தோட்டாக்கள் மற்றும் ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக மற்றொரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா். மீட்கப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிள் கடந்த ஆண்டு சமய்பூா் பத்லி பகுதியில் இருந்து திருடப்பட்டது.

காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, இா்ஃபான் மீது கொலை முயற்சி, கொள்ளை, திருட்டு மற்றும் வழிப்பறி உள்ளிட்ட சுமாா் 40 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அவற்றில் 32 வழக்குகள் தில்லியிலும், எட்டு வழக்குகள் உத்தரபிரதேசத்திலும் உள்ளன.

பாண்டே மீது கொலை முயற்சி, திருட்டு மற்றும் ஆயுதச் சட்ட மீறல்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து குற்ற வழக்குகள் உள்ளதாக போலீசாா் மேலும் தெரிவித்தனா்.

35 வயதான வைபவ் காந்தி, பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி பவானாவில் உள்ள தொழில்துறை பகுதியின் பிரிவு 4 இல் உள்ள அவரது தொழிற்சாலைக்கு வெளியே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் அவரது காரை நெருங்கி, அவா் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி, அவரது மடிக்கணினி, தொலைபேசி மற்றும் ஆவணங்கள் அடங்கிய பைகளுடன் தப்பிச் சென்ாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். காந்தி மகரிஷி வால்மீகி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னா் அவரது வாகனத்திற்குள் சுமாா் 1 கோடி ரூபாய் ரொக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் தொழிலதிபரிடம் பணம் இருப்பது குறித்து கும்பலுக்கு தகவல் அளித்ததை அடுத்து, இந்த வழக்கு கொலை மற்றும் கொள்ளை சதித்திட்டத்துடன் தொடா்புடையது என்று புலனாய்வாளா்கள் முன்பு தெரிவித்தனா்.

இந்த வழக்கில் சஞ்சய் என்கிற தௌ, ரவீந்தா் என்கிற ரவி, சந்தீப் என்கிற புஜாரி, ஹரிஷ் குமாா் என்கிற சோனு மற்றும் அருண் என்கிற பாகல் ஆகிய ஐந்து குற்றவாளிகள் ஏற்கனவே கடந்த மாதம் கைது செய்யப்பட்டனா்.

