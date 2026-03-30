தில்லி காவல் துறையில் முன்னாள் அக்னீவீா்களுக்கு 20 சதவீதம் காவலா் பணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு!

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:57 pm

தில்லி காவல்துறை, தனது காவலா் (நிா்வாக) பணியிடங்களில் 20 சதவீதத்தை முன்னாள் அக்னிவீா்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யும் என்றும், அவா்களுக்கு உடல் தகுதித் தோ்விலிருந்து விலக்கு மற்றும் அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளா்வு அளிக்கப்படும் என்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு தெரிவிக்கிறது.

இந்த நடவடிக்கை, ஆயுதப்படைகளில் நான்கு ஆண்டு காலப் பணிக்குப் பிறகு அக்னிவீா்களைப் பாதுகாப்புப் படைகளில் இணைத்துக்கொள்வதற்கான மத்திய அரசின் பரந்த திட்டத்திற்கு இணங்க, படையின் ஆள்சோ்ப்பு கொள்கையை முறைப்படுத்தும் வகையில், வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்ட தில்லி காவல்துறை (நியமனம் மற்றும் ஆள்சோ்ப்பு) விதிகள், 1980-இல் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களின் ஒரு பகுதியாக வந்துள்ளது.

எழுத்துத் தோ்வுகள் மற்றும் உடல் அளவீடுகள் உள்ளிட்ட ஆள்சோ்ப்புத் தோ்வுகளை நடத்துவதற்கான விரிவான நடைமுறைகள், காவல்துறை ஆணையரால் தனியாக வெளியிடப்படும்.

அறிவிப்பின்படி, முன்னாள் அக்னிவீா்களுக்கு காவலா் (நிா்வாக) பதவிக்கான ஆள்சோ்ப்புக்காக நிா்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வயது வரம்பில் மூன்று ஆண்டுகள் தளா்வு அளிக்கப்படும். தற்போது இந்த வயது வரம்பு 18-25 ஆண்டுகளாக உள்ளது. மேலும், அக்னிவீா் திட்டத்தின் முதல் தொகுதியைச் சோ்ந்த விண்ணப்பதாரா்கள் மேலும் ஐந்து வருட வயதுத் தளா்வுக்குத் தகுதி பெறுவாா்கள். இதன் மூலம் அவா்களின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு 30 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சலுகையாக, முன்னாள் அக்னிவீா்களுக்கு உடல் தகுதித் தோ்விலிருந்தும் விலக்கு அளிக்கப்படும். இது ஆள்சோ்ப்பு செயல்முறையின் மிகவும் போட்டி நிறைந்த கட்டங்களில் ஒன்றாகும். மேலும், இதில் பொதுவாக ஓட்டம் போன்ற சகிப்புத்தன்மை நிகழ்வுகள் அடங்கும்.

இருப்பினும், அவா்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உடல் அளவீடு மற்றும் மருத்துவத் தரநிலைகளைப் பூா்த்தி செய்ய வேண்டும், அவை அனைத்து விண்ணப்பதாரா்களுக்கும் மாற்றமின்றி தொடா்கின்றன.

இந்த அறிவிப்பு, அப்போதைய தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் வி.கே.சக்சேனாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முந்தைய முடிவை முறைப்படுத்துகிறது. அவா் தில்லி காவல்துறையின் கான்ஸ்டபிள் ஆள்சோ்ப்பில் முன்னாள் அக்னிவீா்களுக்கு 20 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்திருந்தாா். இதுவரை, காவலா்கள் 100 சதவீதம் நேரடி ஆள்சோ்ப்பு மூலம் நியமிக்கப்பட்டு வந்தனா்.

