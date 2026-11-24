அதிகாரப் பசியால் பாஜக எந்தக் கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்கும்: கேஜரிவால் விமா்சனம்
சிரோமணி அகாலி தளத்துடன்பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ளதை அரவிந்த் கேஜரிவால் கடுமையாக விமா்சித்தது குறித்து...
ஆம் ஆத்மி தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்
பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், சிரோமணி அகாலி தளத்துடன் (எஸ்ஏடி) பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ளதை ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் கடுமையாக விமா்சித்துள்ளாா். அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றும் பேராசையில் பாஜக எந்தக் கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கும் என்று அவா் சாடினாா்.
பஞ்சாப் மாநில பெண்கள், பட்டியலின மக்கள், விவசாயிகள் மற்றும் வணிகா்களுடன்தான் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் கூட்டணி உள்ளது என்றும் அவா் தெரிவித்தாா். பாஜக - சிரோமணி அகாலி தளம் கூட்டணி அறிவிப்பு குறித்து கேஜரிவால் கூறியதாவது: இரு கட்சிகளும் தங்களது அரசியல் நலன்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவ்வப்போது கூட்டணி அமைப்பதும், பின்னா் பிரிந்து செல்வதுமாக உள்ளன.
சில நேரங்களில் ஒன்றிணைகின்றனா்; பின்னா் பிரிந்து மீண்டும் கூட்டணி அமைக்கின்றனா். ஆனால், எங்களது கூட்டணி பஞ்சாப் மக்களுடன்தான் உள்ளது. மாநிலத்தின் வளா்ச்சிக்காக நாங்கள் தொடா்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம்.
பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மேற்கொண்ட பணிகளை பஞ்சாப் மக்கள் பாா்த்துள்ளனா். பல தசாப்தங்களாக மாநிலத்தைப் பாதித்து வரும் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டத்தின்போது 700-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்ததை மக்கள் மறந்துவிடவில்லை.
முன்னதாக, மத்திய பாஜக அரசு 2020-ஆம் ஆண்டு மூன்று வேளாண் சட்டங்களைக் கொண்டுவந்தது. விவசாயிகளின் தொடா் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து 2021-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அந்தச் சட்டங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டன. இதனிடையே, வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து 2020 செப்டம்பரில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து சிரோமணி அகாலி தளம் விலகியது.
மேலும், சிரோமணி அகாலி தளம் ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்ற குரு கிரந்த சாஹிப் அவமதிப்பு சம்பவங்களையும் கேஜரிவால் சுட்டிக்காட்டினாா். அக்கட்சியின் ஆட்சியில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்திருந்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கூட்டணிக் கட்சிகளை பலவீனப்படுத்தும் பாஜக
இதற்கிடையே, பாஜக கூட்டணிக் கட்சிகளைப் பலவீனப்படுத்தும் வழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது என்று தில்லி ஆம் ஆத்மி தலைவா் சௌரப் பரத்வாஜ் விமா்சித்தாா். இதுகுறித்து அவா் கூறுகையில், கூட்டணியில் உள்ள மற்றொரு கட்சியைத் தனது மூத்த கூட்டணிக் கட்சியாக முன்னிறுத்திவிட்டு, பின்னா் அந்தக் கட்சியையே பாஜக அரசியல் ரீதியாக அழித்துவிடும்.
ஒடிஸாவில் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியிடம் இதே அணுகுமுறையைக் கையாண்டது. பிகாரில் நிதீஷ் குமாரின் கட்சியையும் பலவீனப்படுத்தியது. தற்போது பஞ்சாபில் சிரோமணி அகாலி தளத்தை மூத்த கூட்டணிக் கட்சியாக அறிவித்து கூட்டணி அமைத்துள்ளதன் மூலம், அந்தக் கட்சியின் அரசியல் எதிா்காலத்தையும் பாஜக முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் என்றாா். மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, பாஜக - சிரோமணி அகாலி தளம் கூட்டணியில் அகாலி தளம் மூத்த கூட்டணிக் கட்சியாக இருக்கும் என்று அறிவித்திருந்தாா்.
போதைப்பொருள் விவகாரம்
ஆம் ஆத்மி மூத்த தலைவா் மணீஷ் சிசோடியாவும் பாஜக - அகாலி தளம் கூட்டணியை விமா்சித்தாா். பஞ்சாபை போதைப்பொருள் பழக்கத்துக்கு உள்ளாக்கியவா்களே மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளனா். பாஜகவும் அகாலி தளமும் கூட்டணி அமைக்கின்றனவா அல்லது பழைய போதைப்பொருள் கடத்தல்காரா்கள் மீண்டும் கைகோக்கின்றனரா என்பதை பஞ்சாப் மக்கள் நன்கு அறிவாா்கள் என்றாா்.
தில்லி ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ ஜா்னைல் சிங் கூறுகையில், இந்தக் கூட்டணியால் பஞ்சாபில் எந்தத் தாக்கமும் ஏற்படாது. பூஜ்ஜியத்துடன் மற்றொரு பூஜ்ஜியத்தைக் கூட்டினாலும் முடிவு பூஜ்ஜியம்தான் என்றாா்.
தனது ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை முன்னிறுத்தி மக்களிடம் வாக்குக் கேட்கும் ஒரே கட்சி ஆம் ஆத்மிதான். அரசின் செயல்பாடுகளில் மக்கள் திருப்தி அடைந்திருந்தால் அக்கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவா் தெரிவித்தாா்.
குருநானக் தேவ் பிறந்த நாள் வாழ்த்து
இதற்கிடையே, சீக்கிய மதத்தைத் தோற்றுவித்த குருநானக் தேவின் பிறந்த நாளையொட்டி மக்களுக்கு கேஜரிவால் வாழ்த்து தெரிவித்தாா். குருநானக் தேவின் வாழ்க்கையும் போதனைகளும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாக உள்ளன.
அவரது வாழ்க்கையே உலகுக்கு ஒரு செய்தியாக அமைந்துள்ளது. அவா் காட்டிய வழியில் நாம் பயணிக்க வேண்டும். கடினமான சூழல்களைச் சந்திக்கும்போது அவரது வாழ்க்கையும் போராட்டங்களும் நமக்குத் தீா்வுகளை வழங்குகின்றன என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.