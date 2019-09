காவிரி திட்டம் - 1 காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் - முழு விவரம்

காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தொடர்ந்துள்ள நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு (CONTEMPT PETITON (CIVIL) NO. 898 OF 2018 IN CIVIL APPEAL NO. 2453 OF 2007) அதில் காவிரி வரைவு திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளர் யு.பி.சிங் தாக்கல் செய்தார். உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டு மாற்றி அமைத்த திட்டத்தைப் பார்ப்போம். முதலில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் எவ்வாறு அமைய உள்ளது என பார்ப்போம்,

காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம்.

1. அதிகாரத்தின் பெயர்: காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் என அழைக்கப்படும்.

2. அதிகாரத்தின் நிலை மற்றும் அமைப்பு:

1. ஆணையம் ஒரு நிலையான நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும், இது ஒரு வழிவழியாக தொடர வேண்டியது மற்றும் ஒரு பொதுவான முத்திரையின் கீழ் இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஆணையம் வழக்கு தொடரவும் மற்றும் ஆணையத்தின் மீது வழக்கு தொடரவும் முடியும்.

2. ஆணையம்: ஆணையம் பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும்:

a) தலைவர் - பணியாளர்களிடையே மத்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட வேண்டும்:

(i) நீர் வள மேலாண்மை, மூத்த மற்றும் சிறந்த மாநிலங்களுக்கிடையே நீர் பகிர்வு பிரச்சினைகளை கையாளுதல்; நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கான கட்டுமான, நடவடிக்கை மற்றும் பரந்த அனுபவத்துடன் கூடிய பராமரிப்பு பொறியாளர் ; அல்லது

(ii) நீர் வளங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு நீர் பகிர்வு சிக்கல்களில் அனுபவமிக்க இந்திய அரசின் கூடுதல் செயலாளரின் பதவிக்கு இணையான இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலர்

தலைவர் 5 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை எது முன்னமோ அதுவரை பதவியில் இருக்கலாம்.

(b) இரண்டு முழு நேர உறுப்பினர்கள் - மூன்று ஆண்டுகள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

(i) ஒரு உறுப்பினர் (நீர் ஆதாரங்கள்) - மத்திய நீர் பொறியியல் சேவைகள் பணியிலிருந்து (Central Water Engineering Services) தலைமை பொறியாளர் பதவிக்கு கீழ் படாத ஒரு பொறியாளர்.

(ii) ஒரு உறுப்பினர் (வேளாண்மை) - வேளாண் மற்றும் விவசாய அமைச்சகத்தின் ஆணையாளர் பதவிக்கு குறையாத ஒருவர்.

(c) இரண்டு பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் - நீர்வள ஆதாரங்கள், நதி வளர்ச்சி மற்றும் கங்கா புனரமைப்பு மற்றும் வேளாண் மற்றும் விவசாய அமைச்சு ஆகியவற்றின் பரிந்துரையின் பேரில் கூடுதல் செயலர் பதவிக்கு குறையாத மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளின் பிரதிநிதிகள்.

(d) மாநிலங்களிலிருந்து நான்கு பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் - கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கத்துக்கும் நீர்வள ஆதாரத் துறை பொறுப்பேற்றுள்ள நிர்வாக செயலாளர்கள் தங்கள் மாநில அரசுகளால் நியமிக்கப்படுவார்கள்.

3. ஆணையத்தின் செயலாளர்:

ஆணையத்திற்கு செயலாளர் இருப்பார். அவர் மத்திய நீர் பொறியியல் சேவைகள் பணி தலைமை பொறியாளர் பதவிக்கு குறையாத ஒருவர், அவர் பதவிக்காலம் மூன்று ஆண்டு முதல் 5 ஆண்டுகள் காலம் வரை நீடிக்கக்கூடிய மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொறியாளர் ஆவார். அவருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமைகள் கிடையாது.

4. குறைநிறைவெண் மற்றும் வாக்களித்தல் (Quorum and Voting) ஆறு உறுப்பினர்கள் ஒரு குறைநிறைவெண்ணை உருவாக்க வேண்டும் மற்றும் அன்றாட செயல்களைத் தவிர ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு பெரும்பான்மையின் ஒருமித்த அனுமதி தேவை. உறுப்பினர்கள் சமமான அதிகாரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

குறைநிறைவெண்ணுக்காக தள்ளி வைக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த கூட்டம் மூன்று நாட்களுக்குள் கூட்டலாம், அந்த கூட்டத்திற்கு, குறைநிறைவெண் அவசியமில்லை.

5. ஆணையத்தின் பணிகளை முடித்தல் (Disposal of Business by the Authority)

(a) கீழ்க்கண்ட விஷயங்களில், கூட்டத்தின் தலைவர், மற்றும் அனைத்து மாநில உறுப்பினர்கள் கலந்துரையாடும் தீர்மான முடிவுகளை ஆணையம் பதிவு செய்ய வேண்டும்: -

(i) செயல் விதிகளை கட்டமைத்தல்;

(ii) ஒரு உறுப்பினர் அல்லது செயலாளர் அல்லது அதிகாரியிடம் பணிகளை ஒப்படைத்தல்;

(iii) ஆணையத்தின் பணிகளை ஒரு சாதாரண அல்லது வழக்கமான பகுதி என வகைப்படுத்துதல்;

(iv) ஆணையத்தின் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய மாநில உறுப்பினர்களின் மற்ற விவகாரங்கள்

(b) ஆணையத் தலைவர், மத்திய நீர் ஆணையம், மத்திய நீர் ஆணையம், இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் (IARI) மற்றும் / அல்லது பல்கலைக் கழகங்கள் உள்ளிட்ட ஏதேனும் நிறுவனங்களிலிருந்து சிறப்பு அழைப்பாளர்களை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளவும் அல்லது இந்த திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட செயல்பாடுகளைச் செய்யவும் அழைக்கலாம்.

(c) மேலே கூறப்பட்ட வகையங்களுக்குட்பட்டு, ஆணையம் செயல் நடத்தைகளுக்கான சொந்த விதிகளை வகுக்கலாம்.

6. உறுப்பினர்களின் ஈட்டுறுதி( Indemnity of Members)



(a)உறுப்பினர், அதிகாரி அல்லது பணியாளர் நன்னம்பிக்கை மற்றும் தீமை இல்லாமல் வெளிப்படையாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை, அத்தகைய நடவடிக்கை பின்னர் அங்கீகரிக்கப்படாதது என தீர்மானிக்கப்பட்டாலும்

(b) ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட பணியாளரின் கவனக்குறைவு அல்லது தவறான விடுகைகள்(wrongful act of omission), அத்தகைய உறுப்பினர், அலுவலர் அல்லது பணியாளர் போன்ற மற்ற நபர்கள் நியமனத்தில் நியாயமான அக்கறை எடுக்காவிட்டாலோ, அத்தகைய உறுப்பினர், அலுவலர் அல்லது ஊழியர் பணிபுரியும் எந்தவொரு நபரின் பணியை கண்காணிக்கத் தவறினாலோ

எந்தவொரு உறுப்பினர், அலுவலர் அல்லது ஆணையத்தின் பணியாளர் ஏற்படும் இழப்பு, ஊறு அல்லது பாதிப்பு ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பேற்க மாட்டார்:

7. ஆணையத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள்(Officers and Servants of the Authority)

ஆணையம் அவ்வப்போது பல அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் நியமனம், நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தும் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் கீழ் நியமிக்கலாம் நீக்கலாம் மற்றும் பணிநீக்கம் செய்யலாம். அத்தகைய அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைத்துமே ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மத்திய அரசின் முந்தைய ஒப்புதலுடன் ஆணையம், அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் சேவை குடியிருப்பு விடுதி, வீட்டு வாடகைப் படி, பயணப்படி, தினப்படி, பரிமாற்றுப்படி(conveyance allowance) மற்றும் மருத்துவச் செலவீடுகள் (medical reimbursement) போன்றவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒழுங்குமுறைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய சம்பள விகிதம் மற்றும் பிற சேவை நிபந்தனைகள் ஆணையத்திற்குப் பொருந்தும்.

மூன்று மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை பணிகளில் பணியாற்றும் நபர்களை ஆணையம் தகுதி வாய்ந்த, அத்தகைய விகிதாச்சாரத்தில் நியமிக்கலாம்.

ஆணையமானது, ஆணையத்தின் பணிகளை செய்ய மாநில அரசு / யூனியன் பிரதேசத்தில் முழு நேர வேலையில் பணியாற்றும் நபர்களின் சேவையை மாநில அரசு / யூனியன் பிரதேசத்துடன் சேர்ந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

ஆணையம் எந்த நபரை நேரடியாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யலாம் அல்லது பொருத்தமானதாக கருதப்பட்ட மையம் அல்லது பிற ஆதாரங்களில் இருந்து பெறலாம்.

8. நிர்வாக மற்றும் கள அமைப்பு செலவுகள்(Administrative and Field Organisation Costs)

(i) ஆணையத்தின் அனைத்து செலவுகள் (சம்பளம் மற்றும் தலைவர் மற்றும் சுயாதீன உறுப்பினர்களின் பிற செலவுகள் உட்பட) மாநில அரசுகள், கேரளா - 15% கர்நாடகா - 40%, தமிழ்நாடு - 40%; மற்றும் யூனியன் பிரதேச பாண்டிச்சேரி - 5%. வின் விகிதத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.ஒரு மாநிலத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர் தொடர்பான செலவுகள் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

(ii) அளவீடு தரவை கட்டுப்படுத்த மற்றும் பிற நீர்வழி அமைப்புகளை பராமரித்தல், செயற்படுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் செலவு ஆகியவை சம்பந்தப்பட்ட அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. சேமிப்பகம் மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகள், மின் நிறுவல், திசைமாற்று வேலைகள், தலைப்பு பணிகள் மற்றும் கால்வாய் பணிகள் ஆகியவை யாருடைய பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளனவோ அந்த மாநிலங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்.

9. ஆணையத்தின் அதிகாரம், பணிகள் மற்றும் கடமைகள்( Powers, Functions and Duties of the Authority)

1. தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு மற்றும் 16.02. 2018 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் மூலம் திருத்தப்பட்ட உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் தேவையான, போதுமான மற்றும் தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு ஆணையத்திற்கு அதிகாரமளிக்கப்படும் மற்றும் அவற்றை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

(i) காவேரி நீரின் சேமிப்பு, பகிர்வு, ஒழுக்குமுறை மற்றும் கட்டுப்பாடு.

(ii) ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் உதவியுடன் நீர்த்தேக்கங்களின் செயல்பாட்டு மேற்பார்வை மற்றும் நீர் வெளியீடுகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்.

(iii)கர்நாடகா மற்றும் தமிழகத்தின் பொதுவான எல்லையில் அமைந்திருக்கும் மாநிலங்களுக்கிடையேயான சந்திப்பு புள்ளி, தற்போது அறியப்பட்டுள்ள இடமான பிலிகுண்டுலு அளவுமானி (gauge) மற்றும் வெளியீடு மையம் (discharge station) வெளியீட்டை ஒழுங்குபடுத்துதல்.

2. ஆணையம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துணைக் குழுக்களை அமைக்கலாம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள், பணிகள், அதிகாரங்களைப் அளித்து நிர்ணயம் செய்யலாம்.

3. குறிப்பாக, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கு தீங்கின்றி, ஆணையம் கீழ்க்கண்ட செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்துகிறது:

(i) ஆணையம், நீர்ப்பாசன ஆண்டு தொடக்கத்தில், அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் முதல் குறிப்பிட்டுள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் மொத்த எஞ்சிய சேமிப்பைத் தீர்மானிக்கும். ஒரு பருவத்தில் பருவகால வாரியான நதிகளின் அளவை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை என்பதால், ஆண்டிற்கு 50% நீர்வரத்தை நம்பகமாக (உற்பத்தி 740 TMC) இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் பங்குகளும் வரத்து மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் கிடைக்கும் சேமிப்புநீரின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும்.

காவிரிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவிடம், ஒவ்வொரு மாநிலமும் நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய குறிப்பிடும் அதே காலகட்டத்தில் நீர் தேவைகள் மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாநிலமும் கணக்கிடப்பட்ட பங்குகளின் அடிப்படையில் பருவத்தின் பத்து நாட்களின் முதல் கால இடைவெளியில் பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும்.

(ii) ஆணையமானது, வரவு, வெளியீட்டை மதிப்பீடு செய்ய, முந்தைய கால இடைவெளியின் இறுதியில் ஆன பயன்பாடு / வெளியீடு மற்றும் சேமிப்பு அவற்றின் மூலம் உண்மையான மகசூல் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ளும். மேற்கூறப்பட்ட வகையத்திற்கு நிறைவேற்ற, அதிகாரமளித்தல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடைவெளிகளில் இந்த சோதனையை மீண்டும் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

(iii) ஆணையம், நல்ல வருடாந்த காலகட்டத்தில், 16.02.2018 தேதியிட்ட உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் மூலம் திருத்தப்பட்ட தீர்ப்பாயத் தீர்ப்பின் அளிப்பீடு (Award ) உட்பட, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நோக்கங்களுக்கான நீர் வெளியீட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஆணையம் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் மூலமாகவும், மத்திய நீர் ஆணையத்தின் உதவியுடன் தேவையான மற்ற மத்திய / மாநில அமைப்புகளின் படுகைகளில் உள்ள பிரச்சினைக்கான சூழ்நிலைகளை அடையாளம் காணவேண்டும்.

இந்தக் காலப்பகுதியில் நீர் பாய்ச்சல் குறைவதால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை பாரதூரமான நிலைமைகளுக்குப் பின்னர் தரப்பு மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும், தரப்பினர்களின் பங்குகளை வைத்து, அவற்றின் அளவு ஆணையத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும்,.

(iv) கேரளாவில் பனசூர்சாகர், கர்நாடகாவில் ஹேமாவதி, ஹராங்கி, கபினி மற்றும் கிருஷ்ணஜாராஜாரா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள லோயர் பவானி, அமராவதி மற்றும் மேட்டூர் ஆகியவற்றில் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் ஒருங்கிணைந்த முறையில் இணைக்கப்பட்டு, நீர்ப்பாசனம், நீர் மின் உற்பத்தி, உள்நாட்டு மற்றும் தொழிற்துறை ஆகியவற்றிற்கான பல்வேறு மாநிலங்களின் பருவகால நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஒவ்வொரு பத்து நாள் காலத்திற்கும் ஆணையம் வழிகாட்டி ஆண்டறிக்கை தயார் செய்யும்.

(v) ஆணையம் ஒவ்வொரு தரப்பு மாநிலத்தின் பயிர்ச்செய்கை, நிலப்பகுதி மற்றும் பகுதிக்கு பாசன பரப்பளவைக் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு தரப்பினரது உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை நீர் பயன்பாட்டின் கணக்கை ஆணையம் பராமரிக்க வேண்டும்.

(vi) ஆணையம் நீர்வழங்கல் நிலைமைகள் உட்பட பாதிப்புகளைத் தீர்மானிக்க தரவு மற்றும் செயலாக்கத்திற்கான கணினி அடிப்படையிலான கட்டுப்பாட்டு அறை தரவுகளை அனுப்ப காவிரி படுகையில் ஒரு நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட தொடர்பு வளையத்தை நெட்வொர்க் (communication network) அமைக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக, இது சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம். செயல்பாட்டு நோக்கங்களுக்காக, இந்த பணி மத்திய நீர்வள ஆணையம் அல்லது வேறு எந்த மத்திய / மாநில அரசு அமைப்புக்கு ஆணையத்தால் ஒப்படைக்கப்படலாம்.

(vii) நீர்ப்பாசன பருவத்தின் தொடக்கத்தில், அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1 ம் தேதி, அனைத்து தரப்பு மாநிலங்களும் தங்கள் பிரதிநிதிகளின் மூலம், ஒவ்வொரு மாதத்திற்கான (எ.கா. ஜூன் மாதம் 10 தினசரி இடைவெளியில்) நீர்த்தேவையைப் பட்டியலைச்(indent) சமர்பிக்க வேண்டும்.

தீர்ப்பாயத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, உச்சநீதிமன்ற 16.02.2018 தேதியின்படி மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உச்சவரையும் கருத்தில் கொண்டு, பயிர் வகை மற்றும் பரப்பளவு பரப்பளவு நிலப்பரப்பு, மாதாந்திர சாத்தியமான நீர்வரத்து மற்றும் பரப்பளவைக் ஆணையம் கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆணையத்தின் உத்தரவின் படி ஒழுங்காற்றுக் குழுவானது பத்து தினசரித் தளங்களில் தண்ணீர் வெளியிடும்.

தீர்ப்பாயத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, உச்சநீதிமன்ற 16.02.2018 தேதியின்படி மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உச்சவரையில், எந்தவொரு மாதத்திலும் நீர் கிடைப்பதில் குறைபாடு ஏற்பட்டு ஒழுங்குமுறைக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அளவிற்கு விகிதாச்சாரத்தில் விகிதம் குறைப்பதை ஆணையம் கருத்தில் கொள்ளும்.

ஒழுங்காற்றுக் குழு ஒவ்வொரு பத்து நாளின் இடைவெளியிலும் மழையின் உண்மையான செயல்திறனை கண்காணித்து, சாதாரணமாக இருந்து மாறுபாட்டின் அளவைம் ஆணையத்திடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும். ஆணையம், அத்தகைய தகவலை பெற்றவுடன் அவர்களுக்கு முன்னர் உத்தரவிட்ட வெளியீட்டில் எந்த மாற்றத்தை பரிசீலிக்க வேண்டும். இம்முறை பருவமழை தொடர்ந்து முடிவடையும்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 31-ம் தேதியிலிருந்து மே மாதம் வரையில் தொடரும்.

(viii) மாநில அரசுகள் அனைத்து முக்கிய அணைக்கட்டுகளில் முறையான கட்டுப்பாட்டு முறைமை மற்றும் முறையான நீரியல் கட்டமைப்புகளை அமைக்க வேண்டும் என்று ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும். தவிர, மாநிலத்திl ன் பகுதியாக அத்தகைய கட்டமைப்புகளில் நீர்ப் பெறுதல் குறித்த வழக்கமான கண்காணிப்பு அவசியம்.

(ix) நீர் வரத்து மற்றும் நீர்வெளியேற்றம், மழைவீழ்ச்சி தரவு, பாசன வசதி மற்றும் நீர் உபயோகிக்கப்பட்ட நீர் உள்ளிட்ட சரக்குகளை சேமித்து வைப்பதில் தரவை வழங்கும்படி தரப்பு மாநிலங்களுக்கு ஆணையம் உத்தரவிடலாம்.

(x) காவிரி நீரில் இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (Indian meteorological department) / மத்திய நீர்வள ஆணையம் / மாநிலங்களால் நிர்வகிக்கப்படும் முக்கிய மழைப்பாதுகாப்பு நிலையங்களிலிருந்து தரவு சேகரிக்க ஆணையம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், ஏனெனில்

காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவானது காவிரி நதி அமைப்பின் வெவ்வேறு முக்கிய புள்ளிகளில், பல்வேறு மழைக்கால பருவங்களில் மழைபொழிவுத் தரவரிசைகளை பல்வேறு தளங்களில் அளவிடப்படும்.



(xi) ஆணையம் அல்லது எந்த உறுப்பினர் அல்லது அதன் பிரதிநிதிகளோ காவிரி படுகையிலுள்ள எந்தவொரு நிலப்பகுதியிலோ அல்லது எந்தவொரு நீரியல் கட்டமைப்பிலோ அல்லது எந்தவொரு நிறுவனத்திலோ நிர்மாணிக்கப்பட்டு, இயக்கப்படும் அல்லது பராமரிக்கப்படும் சாதனம், அளவீடு அல்லது அளவிடக்கூடிய எந்தவொரு பணியிடத்தில் நுழைய அதிகாரம் உண்டு.

(xii) பணிகளைச் செய்ய சொத்துக்களை கைப்பற்றுவதற்கும், விற்பதற்கும், ஒப்பந்தங்கள், வழக்குகளை சந்திக்கவும், நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

(xiii) தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பை அமல்படுத்த மத்திய அரசு மற்றும் மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் உதவியுடன் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் அளவிடல் நிலையங்களை அமைக்கவோ அல்லது உத்தரவிடலாம்.

(xiv) தீர்ப்பாயத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, உச்சநீதிமன்ற 16.02.2018 தேதியின்படி மாற்றம் செய்யப்பட்ட தீர்ப்பை அமல்படுத்த, தரப்பு மாநிலங்களான

தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகியன தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பு / உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஒத்துழைக்கவில்லை எனில் மத்திய அரசின் உதவியை நாடலாம்.

xv) ஏதேனும் தரப்பு மாநிலத்தின் இயல்புநிலை கணக்கில் நீர் வெளியேற்றத்தில் ஏதேனும் தாமதம் / பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், அந்த தரப்பு மாநிலம் நீரை பெற, அதற்கான சரியான நடவடிக்கையை ஆணையம் எடுக்க வேண்டும்.

xvi) நுண்நீர் பாசனம் (சொட்டு மற்றும் தெளிப்பான்), பயிர் முறைகளில் மாற்றம், மேம்பட்ட வேளாண் நடைமுறைகள், குறைபாடு திருத்தம், பகுதி மேம்பாடு போன்றவற்றை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நீர் பயன்பாட்டு திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை தரப்பு அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்த அதிகாரமளிக்கிறது.

(xvii) நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தரப்பு மாநிலங்களுக்கு ஆணையம் அறிவுறுத்தலாம்.

(xviii) மத்திய அரசு அந்தந்த நேரத்தில் வழங்கக்கூடிய அமைப்பு, நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் உத்தரவை ஆணையம் பின்பற்ற வேண்டும்.

(xix) காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவிற்கு, பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதிகாரங்களை ஆணையம் ஒப்படைக்கலாம்.

10. ஆணையத்தின் ஆண்டு அறிக்கை (Annual Report of the Authority)

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு முன்பே, ஆணையத்தின் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய வருடாந்த அறிக்கை ஆணையம் தயாரித்து தயாரித்து நான்கு மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். எப்பொழுதும் மாநிலங்களும், அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளும் எந்தவொரு தகவலும், அதன் பதிவுகளை அணுகுவதற்கு ஆணையம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

11. ஆணையத்தின் பதிவுகள் மற்றும் அவற்றின் இடம்(Records of the Authority and their Location)

ஆணையம் அனைத்து கூட்டங்கள், செயல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும், வழக்கமான கணக்குகளையும் பராமரிக்க வேண்டும், மற்றும் ஆவணங்கள், பதிவுகள், கணக்குகள் மற்றும் அளவிட்டு தரவு ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் மத்திய அரசு மற்றும் தரப்பு அரசுகள் ஆணையம் தீர்மானிக்கும் அத்தகைய நேரத்திலும், அத்தகைய விதிமுறைகளின்படி பார்வையிடலாம்.

ஆணையத்தின் தலைமையகம் புது டெல்லியில் இருக்கும்.

12. ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகள்(Contracts and Agreements)

சுமத்தப்பட்ட பணிகள் மற்றும் கடமைகளின் முழுமையாக நிறைவேற்ற அவசியமான மற்றும் சரியான செயல்திறன், அத்தகைய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகளில் ஆணையம் ஈடுபட அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

13. நிதி ஒதுக்கீடு (Financial Provision)

(i) இந்திய அரசு ஆரம்பத்தில் ரூ. ஆணையத்தின் செயல்பாட்டிற்கு ரூபாய் 2 கோடி (2 கோடி) பங்களிக்கும்.

(ii) ஆணையத்திற்கு வேண்டிய அனைத்து மூலதன மற்றும் வருவாய் செலவினங்களை கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் முறையே 15: 40: 40: 5 என்ற விகிதத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும்.

iii) ஆணையத்தின் அமைப்பில், கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகியவற்றின் அரசுகள் 2 கோடி ரூபாயை மேலே கூறப்பட்ட விகிதத்தில் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும். முதல் நிகழ்வில் ஆணையத்தின் வருடாந்திர வரவு செலவுத் திட்டத்தை சந்திக்க; காலாண்டு அடிப்படையில் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த வேண்டும்.

(iv) அனைத்து ரசீதுகள் மற்றும் அளிப்புகளின் விரிவான மற்றும் துல்லியமான கணக்குகளை ஆணையம் பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டையும் முடித்து, வருடாந்திர அறிக்கைகளை தயார் செய்து பொது கணக்காளர் (Accountant General )மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் பிரதிகளை அனுப்ப வேண்டும்.

(v ) ஆணையத்தால் பராமரிக்கப்படும் கணக்குகள் இந்திய தணிக்கைக் துறைத் தலைவரால் (Comptroller and Auditor General of India) அல்லது அவரது பிரதிநிதியால், அவர் விருப்பபடி நியமிக்கப்படுவார். கணக்காளர் ஜெனரல், மத்திய அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு - இந்திய தணிக்கைக் துறைத் தலைவரின் அறிக்கையின் பிரதிகள் மற்றும் அதன் வருடாந்திர அறிக்கையில் இதுவும் அடங்கும்.

(vi) மேலே கூறப்பட்டுள்ள (i)முதல் (v) அனைத்து அல்லது அதற்குரிய செயல்பாடுகளுக்கு துணை, இடைவெளி அல்லது அதன் விளைவாக வேறு செயல்பாடு செய்யலாம்.

14. ஆணையத்தின் முடிவு(Decision of the Authority)

16.02.2018 தேதியிட்ட உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் திருத்தப்பட்ட தீர்ப்பினை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கங்களுக்காக, பாரா 9 கீழ் உள்ள விவகாரங்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல், அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆணையத்தின் முடிவு, கட்சி மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களைக் கட்டுப்படுத்தும்.

15. ஆணையத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே நிர்மாணங்கள்( Constructions outside jurisdiction of the Authority)

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாயத்து தீர்ப்பில் உத்தரவிடப்பட்ட, திட்டங்கள் நீங்கலாக, பிறதிட்டங்களைத் திட்டமிடுதல், நிர்மாணித்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ஒவ்வொரு மாநில / யூனியன் அரசுகளாலும் அதன் சொந்த முகவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும்.



தீர்ப்பில் எழுத்துப் பிழை: பக்கம் 17-இல் Indian Meteorological Department என்பதற்கு பதில் Indian Metrological Department என உள்ளது.



தொடரும்……….