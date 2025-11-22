127 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்த டிராவிஸ் ஹெட்!

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் அதிவேக சதம் விளாசி 127 ஆண்டு கால சாதனையை டிராவிஸ் ஹெட் முறியடித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி பெர்த்தில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் 205 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை துரத்திய ஆஸ்திரேலிய அணி, டிராவிஸ் ஹெட்டின் அபார சதத்தினால் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
அதிரடியாக விளையாடிய டிராவிஸ் ஹெட் 69 பந்துகளில் அதிவேகமாக சதம் விளாசி, ஆஷஸ் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். மேலும், சேஸிங்கில் நான்காவது இன்னிங்ஸில் அதிவேக சதம் விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.
127 ஆண்டு கால சாதனை முறியடிப்பு
69 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான டெஸ்ட் தொடர்களில் நான்காவது இன்னிங்ஸில் அதிவேக சதம் விளாசிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரார் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பாக, கடந்த 1898 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான ஜோ டார்லிங் நான்காவது இன்னிங்ஸில் 85 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே, நான்காவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரால் அடிக்கப்பட்ட அதிவேக சதமாக இருந்து வந்தது. 127 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்த இந்த சாதனையை டிராவிஸ் ஹெட் இன்று முறியடித்துள்ளார்.
பெர்த் டெஸ்ட்டில் அதிரடியாக விளையாடிய டிராவிஸ் ஹெட் 83 பந்துகளில் 123 ரன்கள் (16 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
