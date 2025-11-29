மகளிர் பிரீமியர் லீக் அட்டவணை: முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி - மும்பை மோதல்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக்கின் நான்காவது சீசனுக்கான அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.
இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆர்சிபியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன.
இந்தியாவில் ஆடருவருக்கான ஐபிஎல் டி20 தொடரைப் போலவே மகளிருக்கும் டபிள்யூபிஎல் (மகளிர் பிரீமியர் லீக்) உருவாக்கப்பட்டது.
2023 முதல் நடைபெற்றுவரும் இந்தத் தொடர் நான்காவது சீசன் 2026-இல் நடைபெறுகிறது. இதற்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.
அடுத்தாண்டு ஜன,9 முதல் பிப்.5ஆம் தேதி வரை இந்தப் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
முதல் 11 போட்டிகள் மும்பையிலும் அடுத்த 11 போட்டிகள் வதோராவிலும் நடைபெறுகின்றன.
