சிஎஸ்கேவை வீழ்த்திய பிறகு தனுஷ் படக்காட்சியைப் பகிர்ந்த பஞ்சாப்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்திய பிறகு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தமிழ்ப் படத்தின் மீம்ஸைப் பதிவிட்டுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்த ’ஜகமே சுதந்திரம்’ படத்தின் காட்சியைப் பகிர்ந்துள்ளது தமிழ் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
நேற்றிரவு சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் பஞ்சாப் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 209/5 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய பஞ்சாப் அணி 18.4 ஓவர்களில் 210/5 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இதுவரை பஞ்சாப் - சிஎஸ்கே அணிகள் 33 முறை மோதியிருக்க, சிஎஸ்கே 16 முறையும் பஞ்சாப் 17 முறையும் வென்றுள்ளன. நேற்றிரவு வென்றதன் மூலம் தனது ஆதிக்கத்தை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
கடைசியாக விளையாடிய 8 போட்டிகளில் பஞ்சாப் அணி 7 முறையும் சிஎஸ்கே அணி 1 முறையும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தனுஷ் படத்தின் காட்சியைப் பகிர்ந்து, “சென்னையில் மீண்டும் ஒரு வெற்றி” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஜகமே தந்திரம் படத்தில் நடிகர் தனுஷ், “சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா!” எனக் கூறுவார். இதனைப் போலவே சென்னையை கிண்டல் செய்து பஞ்சாப் அணி பதிவிட்டுள்ளது.
Summary
Punjab Kings Team Shares Memes from Dhanush Movies After Defeating CSK!
