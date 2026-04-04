Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கிரிக்கெட்

சிஎஸ்கேவை வீழ்த்திய பிறகு தனுஷ் படக்காட்சியைப் பகிர்ந்த பஞ்சாப்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்திய பஞ்சாப் அணி குறித்து...

News image

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பஞ்சாப் கிக்ஸ் அணியினர். - படம்: ஐபிஎல்

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 6:00 am

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்திய பிறகு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தமிழ்ப் படத்தின் மீம்ஸைப் பதிவிட்டுள்ளது.

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்த ’ஜகமே சுதந்திரம்’ படத்தின் காட்சியைப் பகிர்ந்துள்ளது தமிழ் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

நேற்றிரவு சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் பஞ்சாப் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 209/5 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய பஞ்சாப் அணி 18.4 ஓவர்களில் 210/5 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

இதுவரை பஞ்சாப் - சிஎஸ்கே அணிகள் 33 முறை மோதியிருக்க, சிஎஸ்கே 16 முறையும் பஞ்சாப் 17 முறையும் வென்றுள்ளன. நேற்றிரவு வென்றதன் மூலம் தனது ஆதிக்கத்தை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நிலைநிறுத்தியுள்ளது.

கடைசியாக விளையாடிய 8 போட்டிகளில் பஞ்சாப் அணி 7 முறையும் சிஎஸ்கே அணி 1 முறையும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தனுஷ் படத்தின் காட்சியைப் பகிர்ந்து, “சென்னையில் மீண்டும் ஒரு வெற்றி” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஜகமே தந்திரம் படத்தில் நடிகர் தனுஷ், “சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா!” எனக் கூறுவார். இதனைப் போலவே சென்னையை கிண்டல் செய்து பஞ்சாப் அணி பதிவிட்டுள்ளது.

Summary

Punjab Kings Team Shares Memes from Dhanush Movies After Defeating CSK!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக சிஎஸ்கே வெற்றி பெறுமா?

பஞ்சாபை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பெறுமா சிஎஸ்கே?

சிஎஸ்கேவுடன் கைகோர்த்த நாவியூபிஐ!

காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு