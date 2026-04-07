கிரிக்கெட்

மழையால் ஐபிஎல் ஆட்டம் 11 ஓவர்களாகக் குறைப்பு: ராஜஸ்தான் ரன் மழை!

11 ஓவர்கள் ஆட்டத்தில்(66 பந்துகளில்) 150 ரன்களைக் குவித்து ராஜஸ்தான் அசத்தல்

ராஜஸ்தான் வீரர் யஜஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - AP

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 5:54 pm

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இன்றைய ஆட்டம் மழையால் தாமதமாகத் தொடங்கியது. 11 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டு இரவு 10.10 மணிக்கு குவாஹாட்டியில் தொடங்கிய ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று மும்பை இந்தியன்ஸ் முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது.

அதனையடுத்து, களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணி வீரர்கள் மும்பை அணி பந்துவீச்சை பதற்றமின்றி ஆடி, பந்துகளை அடிக்கடி பௌண்டரி எல்லைக் கோட்டுக்கு வெளியே பறக்கவிட்டனர். இதனால் அந்த அணியின் ரன்-ரேட் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது. அந்த அணியின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஏறத்தாழ 227-க்கும் மேல்.

இறுதியில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 11 ஓவர்களில் அந்த அணி 3 விக்கெட்களை இழந்து 150 ரன்களைக் குவித்தது.

ராஜஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் யஜஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 32 பந்துகளில் 77 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்கவில்லை. அதில் 4 சிக்ஸர்கள், 10 பௌண்டரிகள் அடங்கும். அதிரடியில் மிரட்டிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 14 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர்கள், 1 பௌண்டரியுடன் 39 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 278.5.

தொடர்ந்து, 66 பந்துகளில் 151 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கு மும்பை அணி வெற்றிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

Summary

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 13th Match

மும்பை - ராஜஸ்தான் போட்டி; மழையால் தாமதமாகும் டாஸ்!

மும்பை - ராஜஸ்தான் போட்டி; மழையால் தாமதமாகும் டாஸ்!

இமாலய இலக்கை எட்டுமா சிஎஸ்கே? 251 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு!

பந்துவீச்சில் நடராஜன், இங்கிடி அபாரம்! தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எளிய இலக்கு!

மும்பை இந்தியன்ஸின் (24 - 11) ஆதிக்கத்துக்கு தடை ஏற்படுத்துமா கேகேஆர்?

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

