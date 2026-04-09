கிரிக்கெட்

தங்க மனசுக்காரன் சஞ்சு சாம்சன்: ரசிகருக்கு புதிய மொபைல் போன் பரிசளிப்பு!

சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் ரசிகருக்கு புதிய மொபைல் போனை பரிசளித்தது குறித்து...

ரசிகருக்கு புதிய மொபைல் போனை பரிசளித்த சஞ்சு சாம்சன். - படங்கள்: எக்ஸ் / தீபு டிராப்ஸ்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 1:09 pm

சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் கேரளத்தில் ரசிகர் ஒருவருக்கு புதிய மொபைல் போனை பரிசாக வழங்கி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார்.

டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர் நாயகன் விருது பெற்ற சஞ்சு சாம்சன் தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சிஎஸ்கே அணிக்கு இடம் மாறியுள்ள சாம்சன் இதுவரை சுமாரான விளையாட்டையே விளையாடி வருகிறார்.

கேரளத்தில் வாக்களிக்கச் சென்ற சஞ்சு சாம்சனிடம் புகைப்படம் எடுத்த ரசிகரது மொபைல் உடைந்திருப்பதைக் கண்டு, அவருக்கு தன்னிடம் இருந்த ரூ.30,000 மதிப்பிலான புதிய மொபைல் போனை பரிசளித்துள்ளார். இது குறித்து அந்த நபர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாவது:

சஞ்சு சாம்சன் - தங்க மனசுக்காரன்

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்களிக்க சஞ்சு சாம்சன் கேரளத்திற்கு வந்திருக்கிறார். அவரது ரசிகர் ஒருவர் அவரிடம் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது ரசிகரின் போனில் டிஸ்பிளே உடைந்திருப்பதைக் கண்ட சஞ்சு சாம்சன் விசாரித்துள்ளார்.

போனை அப்டேட் செய்யும்போது இப்படி ஆகிவிட்டதெனக் கூறியுள்ளார். தனது காரில் வைத்திருந்த புதிய மொபைல் போனை ரசிகருக்கு பரிசாக அளித்துள்ளார் எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Sanju Samson A Heart of Gold, gifts a new mobile phone to a fan.

தொடர்புடையது

சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரர்: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரர்: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் குறித்து கவலையில்லை: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் குறித்து கவலையில்லை: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

7 ஆண்டுகளில் முதல் முறை! முதல் போட்டியில் அரை சதம் விளாசத் தவறிய சஞ்சு சாம்சன்!

7 ஆண்டுகளில் முதல் முறை! முதல் போட்டியில் அரை சதம் விளாசத் தவறிய சஞ்சு சாம்சன்!

சஞ்சு சாம்சன் கடவுளுக்குப் பிடித்தமான குழந்தை..! சிராஜ் புகழாரம்!

சஞ்சு சாம்சன் கடவுளுக்குப் பிடித்தமான குழந்தை..! சிராஜ் புகழாரம்!

18 நிமிடங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
22 மணி நேரங்கள் முன்பு