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கிரிக்கெட்

ஓய்வுக்குப் பிறகு... வர்ணனையாளராக களமிறங்கும் ரஹானே!

சமீபத்தில் ஓய்வை அறிவித்த ரஹானேவின் அடுத்த பணி குறித்து...

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அஜிங்க்யா ரஹானே - (கோப்புப் படம்)

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 3:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவின் முன்னாள் வீரர் அஜிங்கியா ரஹானே சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்திருந்தார்.

தற்போது, இந்தியா - இலங்கை மோதும் டெஸ்ட் தொடரில் வர்ணனையாளராக களமிறங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அணி இலங்கைக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது.

முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆக.15, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆக.28ஆம் தேதியும் நடைபெற இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், ரஹானேவின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ரஹானே (37 வயது) 85 டெஸ்ட்டில் 5,077 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஆஸி.க்கு எதிரான 2020-21 வெற்றியில் முக்கிய பங்களிப்பு அளித்துள்ளார். வெளிநாட்டு தொடர்களில் வென்றதுக்கு இவரது பேட்டிங் பலமாக அமைந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க்கில் வர்ணனையாளராக ரஹானே சேர்ந்துள்ளார். காலேவின் தொடங்கும் முதல் போட்டியில் இவர் வர்ணனையாளராக செயல்படுவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அவர் கூறியிருப்பதாவது:

என்னுடைய டெஸ்ட் போட்டிக்கான வர்ணனையை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் சோனி லைவ் தொலைக்காட்சியில் இந்தியா - இலங்கை தொடரில் தொடங்குவது ஆர்வத்தை தூண்டுகிறது.

கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட்தான் மிகவும் உன்னதமானது. இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவம்படுத்தி பல ஆண்டுகள் விளையாடியுள்ளேன். தற்போது புதிய கோணத்தில் விளையாட்டைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு நான் சலுகைப் பெற்றவனாக உணர்கிறேன்.

என்னுடைய அனுபவத்தையும் போட்டியின் நுணுக்கத்தையும் ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும் மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ரசிகர்களுக்கு புரிய வைக்க உதவுவேன் என்றார்.

Summary

Rahane to make Test commentary debut during India-Sri Lanka series

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