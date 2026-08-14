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கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய தன்சித் ஹாசன்!

வங்கதேச வீரர் தன்சித் ஹாசன் நிகழ்த்திய வரலாற்றுச் சாதனை குறித்து...

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சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் தன்சித் ஹாசன் தமிம் - ஏபி

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 12:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தன்சித் ஹாசன் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சதம் அடித்த முதல் வங்கதேச வீரராக வரலாற்றச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

டார்வினில் நேற்று (ஆக.13) தொடங்கிய முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. இதில் 198 ரன்களுக்கு அந்த அணி ஆட்டமிழந்தது.

அடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய வங்கதேசம் முதல் நாளில் 96/1 ரன்களைச் சேர்த்தது. தற்போது, இரண்டாம் நாளில் 86 ஓவர்கள் முடிவில் 312/6 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் 25 வயதான வங்கதேச தொடக்க வீரர் தன்சித் ஹாசன் தமிம் 101 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதல் சதம் அடித்த வீரராக தன்சித் ஹாசன் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்த சதம்தான் தன்சித் ஹாசன் தமிமுக்கு முதல் டெஸ்ட் சதம் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. முதல் சதமே வரலாற்றுச் சாதனையாக அமைந்திருக்கிறது.

முன்னதாக, சௌமியா சர்கார் 76 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்ச ரன்னாக இருந்தது. இதே போட்டியில் ஷண்டோ 84 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Tanzid Hasan becomes first Bangladesh batter to hit Test century in Australia

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