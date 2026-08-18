முதல் டெஸ்ட் தோல்வி எதிரொலி... வங்கதேச 2-வது டெஸ்ட் ஆஸி. அணியில் வெதரால்ட் நீக்கம்!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொடுள்ள வங்கதேச அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. டார்வினில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது. இந்தத் தோல்வி எதிரொலியாக இரண்டாவது டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி மாற்றங்களுடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளும் சனிக்கிழமை வடக்கு குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள மெக்கேயில் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது டெஸ்ட் தொடருக்கான 13 பேர் கொண்டு அணியை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது.
இதில், முதல் டெஸ்ட்டில் சொதப்பிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஜேக் வெதரால்டை நீக்கிவிட்டு மேட் ரென்ஷாவை மீண்டும் அணியில் சேர்த்துள்ளது. முதல் இன்னிங்ஸில் 23 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த வெதரால்ட், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ரன் எதுவும் எடுக்கவில்லை. அவர் கடைசியாக விளையாடிய 12 டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்களில் 20.36 ரன்கள் சராசரியை மட்டுமே கொண்டுள்ளார்.
இரண்டு இன்னிங்ஸ்களில் முறையே 1 மற்றும் 31 ரன்கள் எடுத்த மார்னஸ் லாபுசேன் மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேர் ரென்ஷா, டிராவிஸ் ஹெட்டுடன் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2016 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியில் அறிமுகமான மேட் ரென்ஷா, 2018 ஆம் ஆண்டு அணியிலிருந்து கலட்டிவிடப்படும் வரை 11 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடினார். அவர் 14 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு சதத்துடன் 29.31 சராசரியைக் கொண்டுள்ளார். கடைசி 10 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் விளையாடியிருக்கிறார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி விவரம்: பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மார்னஸ் லாபுசேன், நாதன் லயன், ரென்ஷா, ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், பியூ வெப்ஸ்டர்.
Summary
Australia's has dropped Jake Weatherald and recalled Matt Renshaw in a bid to stabilize the top order and try to level the two-match series after a shocking loss to Bangladesh in the first cricket test on the weekend. Australia announced a 13-man squad on Tuesday, with only the one change for the second test in Mackay, in northern Queensland state, starting Saturday.
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