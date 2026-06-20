பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகள், ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி சதம்..! 218 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த ஆப்கன்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆப்கானிஸ்தானின் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி சதம் அடித்து அசத்தினார். 44.2 ஓவர்களில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 218 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
முதலில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. தொடக்கத்தில் இந்தியாவின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் அணியை நிலைகுலைய வைத்தார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி 36 ரன்களுக்கே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. பின்னர், 141 ரன்களுக்கு தனது 5ஆவது விக்கெட்டை இழந்தது. இதில், ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி 131 பந்துகளில் 102 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய் அரைசதம் அடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்த உதவினார். இறுதியில் பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.
இந்தியாவின் சார்பில் குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே, ப்ரின்ஸ் யாதவ் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்கள். ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் ஏழு பேர் ஒற்றை இலக்கங்களில் ரன்கள் எடுத்து அதிர்ச்சி அளித்தார்கள்.
ஏற்கெனவே, 2-0 என தொடரை வென்றுள்ள இந்திய அணி 3-0 என ஒயிட்வாஷ் செய்யும் என ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது.
Summary
Prasidh Krishna 5 wicekts Hashmatullah Shahidi century afghan score 218 runs against India
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