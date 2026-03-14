Dinamani
விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் 2026: ஹர்ஷித் ராணா விலகல்?

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகுவதாக தகவல்...

News image
ஹர்ஷித் ராணா (கோப்புப் படம்)- படம் | ஐபிஎல்
Updated On :14 மார்ச் 2026, 6:55 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது, இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், அவர் உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து விலகினார்.

இந்த நிலையில், மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக ராணா இருக்கிறார்.

ஆனால், காயம் இன்னும் சரியாகாத காரணத்தால் ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து அவர் விலக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா அணி சாம்பியன் பட்டம் பெற ராணா முக்கிய பங்காற்றினார். அந்த தொடரில் 19 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்தார்.

தொடர்ச்சியாக 2025 ஆம் ஆண்டும் ராணாவை கொல்கத்தா அணி ரூ. 4 கோடிக்கு தக்கவைத்துக் கொண்டது.

தற்போது ராணா விலகும் சூழல் ஏற்பட்டிருப்பதால், கொல்கத்தா அணியின் நிர்வாகம் மாற்று வீரரை எடுக்க தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகளுக்காக விளையாடிய ஆகாஷ் மத்வால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய சிமர்ஜீத் சிங், தில்லி பிரீமியர் லீக்கில் ஜொலித்த மணி கிரெவால் உள்ளிட்டவர்களை அணியில் சேர்க்க கொல்கத்தா நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருகின்றது.

இதனிடையே, ஏலத்தில் ரூ. 18 கோடிக்கு கொல்கத்தா நிர்வாகத்தால் வாங்கப்பட்ட இலங்கை வீரர் பதிரனாவும் காயம் காரணமாக உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகினார்.

காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து பதிரனாவும் கொல்கத்தா அணிக்கு திரும்புவாரா என்பது சந்தேகமே.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மாநில அந்துஸ்து தராவிட்டால் கூட்டணி இல்லை! பாஜகவுக்கு என்.ஆர். காங்கிரஸ் அழுத்தம்?

அரசனில் இணைந்த விக்ராந்த்!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஹர்ஷித் ராணா விலகல், மாற்று வீரர் அறிவிப்பு

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகுகிறாரா?

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு