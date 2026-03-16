கிட்னியைத் தொடும் பதிவு..! பும்ராவைக் கேலி செய்த மனைவி!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் பும்ராவைக் கேலி செய்த அவரது மனைவி சஞ்சனாவின் கமெண்ட் குறித்து...

மனைவி சஞ்சனாவுடன் பும்ரா. - படம்: இன்ஸ்டா/ ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 12:35 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ராவைக் கேலி செய்த அவரது மனைவி சஞ்சனாவின் கமெண்ட் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல பந்துவீச்சில் முக்கியமான காரணமாக ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா இருந்தார். இந்த உலகக் கோப்பை மட்டுமல்லாமல், முந்தைய இரண்டு ஐசிசி கோப்பைகள் வெல்லமும் காரணமாக அமைந்தார்.

இந்தியாவின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளராக இருக்கும் பும்ராவுக்கு கடந்த 2021ல் மார்ச் 15ஆம் தேதி தொகுப்பாளினி சஞ்சனா கணேசனை திருமணம் செய்தார். இந்தத் தம்பதிகளுக்கு 2023ல் அங்காத் எனும் ஆண் குழந்தைப் பிறந்தது.

இந்நிலையில், திருமண நாளுக்காக மனைவி சஞ்சனாவுக்கு தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பும்ரா, “திருமண நாள் வாழ்த்துகள்” எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்தப் பதிவுக்கு அவரது மனைவி சஞ்சனா, “கிட்னியைத் தொடும் பதிவு அன்பரே” எனக் கேலி செய்துள்ளார். இந்தக் கமெண்ட் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இருவரும் நல்ல தம்பதிகளாக இருந்து வருகிறார்கள். பும்ரா குறித்து அடிக்கடி எதாவது சுவாரசியமான விஷயங்களைச் சொல்லி அவரது மனைவியும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகுவார்.

சமூக வலைதளத்தில் பெரிதாக ஆர்வம் இல்லாத பும்ராவின் திருமண வாழ்த்தைக் கேலி செய்த சஞ்சனாவின் பதிவை இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து, “இணையர்களின் இலக்கு” எனக் கூறி வருகிறார்கள்.

மோஹக் - தீக்ஷிதா திருமண வரவேற்பு - புகைப்படங்கள்

ஈரான் போர்! பிரிட்டனைக் கேலி செய்த டிரம்ப்!

டிவி சப்தத்தை குறைக்க சொன்ன கணவரைக் கொன்ற மனைவி!

மனைவி பிரிந்த வேதனையில் கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
21 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
22 மணி நேரங்கள் முன்பு