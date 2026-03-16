கிட்னியைத் தொடும் பதிவு..! பும்ராவைக் கேலி செய்த மனைவி!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ராவைக் கேலி செய்த அவரது மனைவி சஞ்சனாவின் கமெண்ட் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல பந்துவீச்சில் முக்கியமான காரணமாக ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா இருந்தார். இந்த உலகக் கோப்பை மட்டுமல்லாமல், முந்தைய இரண்டு ஐசிசி கோப்பைகள் வெல்லமும் காரணமாக அமைந்தார்.
இந்தியாவின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளராக இருக்கும் பும்ராவுக்கு கடந்த 2021ல் மார்ச் 15ஆம் தேதி தொகுப்பாளினி சஞ்சனா கணேசனை திருமணம் செய்தார். இந்தத் தம்பதிகளுக்கு 2023ல் அங்காத் எனும் ஆண் குழந்தைப் பிறந்தது.
இந்நிலையில், திருமண நாளுக்காக மனைவி சஞ்சனாவுக்கு தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பும்ரா, “திருமண நாள் வாழ்த்துகள்” எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்தப் பதிவுக்கு அவரது மனைவி சஞ்சனா, “கிட்னியைத் தொடும் பதிவு அன்பரே” எனக் கேலி செய்துள்ளார். இந்தக் கமெண்ட் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இருவரும் நல்ல தம்பதிகளாக இருந்து வருகிறார்கள். பும்ரா குறித்து அடிக்கடி எதாவது சுவாரசியமான விஷயங்களைச் சொல்லி அவரது மனைவியும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகுவார்.
சமூக வலைதளத்தில் பெரிதாக ஆர்வம் இல்லாத பும்ராவின் திருமண வாழ்த்தைக் கேலி செய்த சஞ்சனாவின் பதிவை இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து, “இணையர்களின் இலக்கு” எனக் கூறி வருகிறார்கள்.
A Kidney touching post..! Bumrah's wife Sanjana Ganesan mocked him!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
