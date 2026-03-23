Dinamani
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்! ஈரான் போர் தற்காலிகமாக 5 நாள்களுக்கு நிறுத்தம்! டிரம்ப் அறிவிப்புபாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!மேற்காசியப் போரால் பொருளாதார பாதிப்பு! மக்களவையில் மோடி உரை! அமெரிக்காவில் தீயணைப்பு வாகனம் மீது விமானம் மோதி விபத்து தில்லி குண்டுவெடிப்பு வழக்கு: காஷ்மீரின் பல்வேறு இடங்களில் என்ஐஏ சோதனை பட்டியலின இளம்பெண் தற்கொலை: திருமாவளவனுக்கு இபிஎஸ் கேள்வி
/
கிரிக்கெட்

பயிற்சி ஆட்டத்தில் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசிய ஜித்தேஷ் சர்மா, ரஜத் படிதார்!

ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு பயிற்சி ஆட்டத்தில் விளையாடிய ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் ரஜத் படிதார் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசி அசத்தினர்.

News image

ரஜத் படிதார்

படம்: ஆர்சிபி (எக்ஸ்)

Updated On :23 மார்ச் 2026, 4:24 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு பயிற்சி ஆட்டத்தில் விளையாடிய ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் ரஜத் படிதார் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசி அசத்தினர்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் இன்னும் 5 நாள்களில் தொடங்கவுள்ளது. தொடரின் முதல் போட்டியில் வருகிற மார்ச் 28 ஆம் தேதி நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர்கள் தங்களுக்குள் விளையாடிய பயிற்சி ஆட்டத்தில் ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் ரஜத் படிதார் இருவரும் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசி அசத்தினர்.

இந்த பயிற்சி ஆட்டத்தில் ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் ரஜத் படிதாரை தவிர்த்து, தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் க்ருணால் பாண்டியா ஆகியோரும் அரைசதம் விளாசினர்.

முதலில் விளையாடிய வெங்கடேஷ் ஐயர் தலைமையிலான அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 234 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் ஜித்தேஷ் சர்மா 81 ரன்கள் (31 பந்துகளில்), டிம் டேவிட் 36 ரன்கள் (14 பந்துகளில்), வெங்கடேஷ் ஐயர் 30 ரன்கள் (16 பந்துகளில்), விராட் கோலி 29 ரன்கள் (12 பந்துகளில்) எடுத்தனர்.

க்ருணால் பாண்டியா தலைமையிலான மற்றொரு அணி 20 ஓவர்களில் 247 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் ரஜத் படிதார் 74 ரன்கள் (25 பந்துகளில்), தேவ்தத் படிக்கல் 63 ரன்கள் (33 பந்துகளில்), க்ருணால் பாண்டியா 58 ரன்கள் (33 பந்துகளில்) எடுத்தனர்.

பயிற்சி ஆட்டத்தில் விராட் கோலி பேட்டிங் செய்த விதம் அற்புதமாக இருந்ததாக க்ருணால் பாண்டியா தெரிவித்தார். மேலும், அவர் விளையாடிய சில ஷாட்டுகள் மிகவும் அற்புதமானவை. அவர் நன்றாக விளையாடுவது ஆர்சிபிக்கு மிகவும் சிறப்பான விஷயம் எனவும் க்ருணால் பாண்டியா தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Jitesh Sharma and Rajat Patidar, who were playing in a practice match before the IPL series, impressed with impressive half-centuries.

இந்த ஐபிஎல் சீசனில் ரோஹித் சர்மா அதிரடியில் மிரட்டுவார்: அஸ்வின்

இந்த ஐபிஎல் சீசனில் ரோஹித் சர்மா அதிரடியில் மிரட்டுவார்: அஸ்வின்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

அபிஷேக் சர்மா அதிரடி அரைசதம்; பவர்பிளேவில் இந்தியா அசத்தல்!

அபிஷேக் சர்மா அதிரடி அரைசதம்; பவர்பிளேவில் இந்தியா அசத்தல்!

விமர்சித்தவர்களை அமைதியாக்கிய அபிஷேக் சர்மா; முன்னாள் கேப்டன் பாராட்டு!

அரையிறுதி நம்பிக்கையை தக்கவைத்த இந்தியா : பென்னெட் அதிரடி வீண்; வீழ்ந்தது ஜிம்பாப்வே

அமெரிக்க அணியில் ஜொலித்த இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள்! இந்தியாவிடம் போராடி வீழ்ந்த அமெரிக்கா!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026