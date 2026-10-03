தங்கப் பதக்கம் வென்ற பிறகு கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பேசியதென்ன?
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பேசியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - படம் | பிசிசிஐ
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பேசியுள்ளார்.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதில், கிரிக்கெட்டில் இன்று (அக்டோபர் 3) நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
இந்த நிலையில், தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பேசியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக போட்டி நிறைவடைந்த பிறகு அவர் பேசியதாவது: நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளோம். நாங்கள் ஜப்பான் வந்தடைந்ததிலிருந்து இங்கு பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. எங்களால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு பயிற்சியே மேற்கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால், இந்திய அணி வீரர்கள் தங்களை தயார் செய்துகொண்ட விதம் மிகவும் பாராட்டுதலுக்குரியது. நாங்கள் எதையும் குறையாகவோ அல்லது காரணமாகவோ கூறவில்லை. சாம்பியன் அணிக்கான அடையாளம் அதுதான். இந்தியா ஒரு சாம்பியன் அணி என்பது எங்களது செயல்பாட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டுள்ளது.
இறுதிப்போட்டியில் விளையாடும்போது அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீரரும் தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும். இந்திய வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியதை இன்று நாம் பார்த்தோம். அபிஷேக் சர்மா அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கத்தைத் தந்தார். இறுதிக்கட்டத்தில் திலக் வர்மா மிகவும் நன்றாக விளையாடினார். பந்துவீச்சில் வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்ஷர் படேல் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சிறப்பாக செயல்பட்டனர் என்றார்.
Summary
Indian team captain Shreyas Iyer has spoken about winning the gold medal at the Asian Games.
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