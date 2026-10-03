தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கு முன்னாள் கேப்டன் பாராட்டு!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கிரிக்கெட்டில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியை முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் பாராட்டியுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்கள் - படம் | பிசிசிஐ
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கிரிக்கெட்டில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியை முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் பாராட்டியுள்ளார்.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதில், ஆடவர் கிரிக்கெட்டின் இறுதிப்போட்டி இன்று (அக்டோபர் 3) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தனை வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியை முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் பாராட்டியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணி மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். நாங்கள் மிகவும் நன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ள இந்திய அணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார்.
முன்னதாக, இந்திய மகளிரணி தங்கப் பதக்கம் வென்றிருந்த நிலையில் தற்போது ஆடவர் அணியும் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா இதுவரை 81 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. 19 தங்கம், 26 வெள்ளி மற்றும் 36 வெண்கலப் பதக்கங்களை இந்தியா வென்றுள்ளது.
Summary
Former captain Kapil Dev has congratulated the Indian team for winning the gold medal in cricket at the Asian Games.
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